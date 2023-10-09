سيشهد سكان نيو هامبشاير كسوفين للشمس

ستتاح لسكان نيو هامبشاير الفرصة لمشاهدة كسوفين للشمس، ليس واحدًا، في الأشهر المقبلة. وفي 14 أكتوبر 2023، سيكون هناك كسوف جزئي للشمس، يليه كسوف كلي للشمس في 8 أبريل 2024. الأستاذان المشاركان من جامعة نيو هامبشاير، إيمي كيسي وجون س. جيانفورتي، إلى جانب لوري هارنويس، المدير من قسم تنمية السفر والسياحة، مناقشة هذه الأحداث القادمة.

ويحدث كسوف الشمس عندما يقع القمر بين الأرض والشمس، فيلقي بظلاله على الأرض. تحدث هذه المحاذاة عندما يكون القمر والشمس والأرض في نفس المستوى. يحجب القمر جزءًا من الشمس على الأقل، مما يؤدي إلى كسوف الشمس. سيكون كسوف أكتوبر كسوفًا جزئيًا، ويمكن رؤيته في نيو هامبشاير. ومع ذلك، فإن كسوف أبريل سيكون كسوفًا كليًا، حيث سيحجب القمر كل ضوء الشمس تمامًا لفترة معينة من الزمن. وسيختلف مسار هذه الخسوفات، حيث سيمر كسوف أكتوبر عبر الجزء الغربي من الولايات المتحدة وكسوف أبريل سيمر عبر الجزء الشمالي من نيو هامبشاير.

لعرض هذه الكسوفات بأمان، هناك طريقتان موصى بهما. الأول هو استخدام جهاز عرض ذو ثقب صغير، حيث يتم وضع قطعة من الورق المقوى ذات ثقب صغير ومغطاة بورق الألمنيوم أمام الشمس، لعرض صورتها على لوحة الملصقات. أما الطريقة الثانية فهي استخدام نظارات كسوف الشمس التي تسمح برؤية الشمس مباشرة خلال مراحل الكسوف الجزئية. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الرؤية المباشرة للشمس تكون آمنة فقط أثناء الكسوف الكلي عندما يغطي القمر الشمس بالكامل. خلاف ذلك، يجب ارتداء النظارات.

يوفر كسوف الشمس القادم فرصة فريدة لسكان نيو هامبشاير لمشاهدة هذه الأحداث السماوية المذهلة مباشرة. لذا ضع علامة على التقويم الخاص بك واستعد لمشاهدة هذه العجائب الطبيعية بأمان في السماء.

المصدر: الحالة التي نحن فيها – جامعة نيو هامبشاير، إيمي كيسي، جون س. جيانفورتي، لوري هارنويس