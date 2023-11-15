اكتشافات رائعة: الانفجارات الخيطية والتوهجات الفائقة في النجوم الشابة من النوع الشمسي

استحوذت النجوم الشابة من النوع الشمسي مرة أخرى على انتباه العلماء بينما يواصلون الكشف عن أسرار ساحرة حول بيئات الشمس والأرض. وعلى وجه الخصوص، فإن حدوث التوهجات الفائقة في هذه النجوم يوفر نافذة فريدة لفهم طبيعة الأحداث المتفجرة التي تحدث في شمسنا.

في حملة مراقبة رائدة متعددة الأطوال الموجية مدتها 12 يومًا، استخدم الباحثون قوة TESS وNICER وتلسكوب Seimei لدراسة النجم الشمسي الشاب EK Draconis. كان النجم، الذي يقدر عمره بين 50 و120 مليون سنة، ذا أهمية كبيرة بسبب عرضه السابق لامتصاصات Hα ذات التحول الأزرق - وهي علامة واضحة على انفجار خيطي مرتبط بتوهج فائق.

ومن خلال الملاحظات البصرية والأشعة السينية المتزامنة، حدد الفريق ثلاثة توهجات فائقة ذات نطاق طاقة مذهل يتراوح بين 1.5×10^33 إلى 1.2×10^34 إرج. تسلط هذه الانفجارات الهائلة، التي تشبه قوة التوهجات الشمسية الكبيرة، الضوء على الظواهر النشطة التي تحدث في هذه النجوم الشابة.

ومع ذلك، فإن ما يميز هذا الاكتشاف حقًا هو الاكتشاف غير المسبوق لثورانين بارزين على EK Draconis. وقد لوحظت هذه الانفجارات كانبعاثات Hα ذات انزياح أزرق، مما يشير إلى حركة الغاز بعيدًا عن النجم، بسرعات 690 و430 كم/ثانية. قدرت كتل الانفجارات بـ 1.1 × 10 ^ 19 و 3.2 × 10 ^ 17 جم على التوالي.

وبينما نواصل استكشاف النجوم الشابة الشبيهة بالشمس، فإن هذه النتائج الرائعة لها آثار بعيدة المدى. إنها توفر دليلًا رصديًا حيويًا على العلاقة بين التوهجات الفائقة والانفجارات الخيطية/البروزية، وهي العلاقة التي تم تأسيسها منذ فترة طويلة في دراسة التوهجات الشمسية الكبيرة.

مع كل اكتشاف جديد، نعمل على تعميق فهمنا للعمليات الديناميكية التي تشكل شمسنا وإخوانها من النجوم. إن السعي لكشف أسرار النجوم الشابة من النوع الشمسي يَعِد بالكشف عن المزيد من الأفكار الجذابة حول طبيعة هذه الأجرام السماوية المذهلة.

أسئلة مكررة:

Q: ما هي التوهجات الفائقة؟

A: التوهجات الفائقة هي انفجارات نشطة وقوية للغاية تحدث على النجوم، بما في ذلك شمسنا. إنها تطلق كميات هائلة من الطاقة على شكل إشعاع كهرومغناطيسي وجسيمات مشحونة.

Q: ما هو ثوران خيوط؟

A: الانفجارات الخيطية، والمعروفة أيضًا باسم الشواظ، هي أحداث يتم فيها إخراج بلازما كثيفة وباردة من سطح نجم، مثل الشمس. غالبًا ما ترتبط هذه الانفجارات بالتوهجات الشمسية وانبعاث الكتل الإكليلية.

Q: كيف تساعد عمليات الرصد البصرية والأشعة السينية المتزامنة في دراسة التوهجات الفائقة؟

A: تمكن عمليات الرصد البصرية والأشعة السينية المتزامنة العلماء من جمع بيانات شاملة عن النواتج النشطة للتوهجات الفائقة. تلتقط الملاحظات البصرية الانبعاثات في الضوء المرئي، بينما توفر عمليات المراقبة بالأشعة السينية نظرة ثاقبة للعمليات عالية الطاقة التي تحدث أثناء هذه الأحداث المتفجرة.

Q: لماذا تهتم النجوم الشابة من النوع الشمسي بدراسة التوهجات الفائقة؟

A: تعتبر النجوم الشابة من النوع الشمسي بمثابة أهداف قيمة لدراسة التوهجات الفائقة لأنها أكثر نشاطًا وعرضة لهذه الأحداث المتفجرة. ومن خلال دراسة خصائص وسلوك التوهجات الفائقة في هذه النجوم، يمكن للعلماء الحصول على نظرة ثاقبة للمراحل الأولى من تطور النجوم، بالإضافة إلى التأثيرات المحتملة لمثل هذه الأحداث على أنظمة الكواكب.

المصادر: astro-ph.SR