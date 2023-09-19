أدوات دعم القرار متعددة الأهداف لاختيار المناطق المحمية للوصول إلى الهدف 30×30

ملخص: قام باحثون من مركز سينكينبيرج لأبحاث التنوع البيولوجي والمناخ في فرانكفورت (SBiK-F) بتطوير أداة لدعم القرار للمساعدة في اختيار المناطق المحمية لتحقيق هدف تعيين ما لا يقل عن 30٪ من المناطق البرية والبحرية كمحميات طبيعية بحلول عام 2030. 2022. تسمح الأداة بوزن ومقارنة أهداف الحفظ المختلفة على نطاق عالمي، مما يساعد صناع القرار على تحديد أولويات المناطق الأكثر فائدة لأهداف التنوع البيولوجي. تعتبر عملية اختيار المناطق المحمية معقدة، حيث يجب أن تحقق أهدافًا متعددة، مثل حماية المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي، مما قد يؤدي إلى صراعات بين مجموعات المصالح المختلفة. توفر الأداة التي طورها الباحثون نهجًا مرنًا وشفافًا لاختيار المناطق المحمية بناءً على أهداف متعددة، مع تسليط الضوء على أوجه التآزر والأهداف المتضاربة. ومن خلال استخدام هذه الأداة، يمكن لصانعي القرار اتخاذ قرارات شفافة ومستنيرة بشأن المناطق التي يجب تحديد أولوياتها للحفظ. ويأمل الباحثون أن تساهم أداتهم في تعزيز الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية المناخ من خلال المساعدة في اختيار وتكوين المناطق المحمية. ويدعم هذا البحث الأهداف التي تم تحديدها خلال المؤتمر العالمي للطبيعة في ديسمبر XNUMX.

المصادر: Alke Voskamp et al، استخدام أدوات دعم القرار متعددة الأهداف لاختيار المناطق المحمية، One Earth (2023). دوى: 10.1016/j.oneear.2023.08.009

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