ناسا تختتم تجربة توليد الأكسجين على المريخ

أعلنت وكالة ناسا مؤخرًا عن اختتام تجربة استخدام موارد أكسجين المريخ في الموقع (MOXIE)، وهي تجربة مصممة لاستخراج الأكسجين من الغلاف الجوي للمريخ. تم تشغيل موكسي، الذي أنشأه مهندسون وعلماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، 16 مرة خلال فترة وجوده على الكوكب الأحمر، مما أدى إلى إنتاج إجمالي 122 جرامًا من الأكسجين. وكان معدل إنتاجه الأقصى 12 جرامًا في الساعة، وهو ما تجاوز أهداف ناسا الأصلية. ومع ذلك، على الرغم من نجاحه، لا توجد خطط لـ MOXIE 2.0.

تضمنت العملية التي استخدمتها MOXIE تصفية الهواء الوارد لإزالة الغبار ثم ضغطه وتسخينه إلى 800 درجة مئوية (1,470 درجة فهرنهايت). عند درجة الحرارة هذه، يمكن استخلاص الأكسجين من ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي للمريخ. ثم تم اختبار الأكسجين المستخرج قبل إعادته إلى الغلاف الجوي. استغرق الأمر ساعتين لتسخين الوحدة قبل أن تبدأ عملية الاستخراج.

كانت MOXIE إضافة فريدة للمركبة الجوالة Perseverance، حيث كانت تهدف إلى دعم الاستكشاف البشري على المريخ. لقد أثبت أنه من الممكن لطاقم البقاء على قيد الحياة على المريخ والعودة إلى المنزل باستخدام الموارد المتاحة على السطح. يعد مفهوم استخدام الموارد في الموقع (ISRU) موضوعًا يحظى باهتمام كبير داخل وكالة ناسا وشركائها، حيث يقومون باستكشاف إمكانيات المهام طويلة المدى.

للأكسجين الناتج عن موكسي العديد من التطبيقات المحتملة، وأهمها استخدامه كوقود للصواريخ. ومع ذلك، ستكون هناك حاجة إلى كميات كبيرة لهذا الغرض. على الرغم من نجاح التجربة والمعرفة المكتسبة منها، لا توجد حاليًا أي خطط لتطوير MOXIE 2.0. وبدلاً من ذلك، ستتضمن خطوة ناسا التالية تطوير نظام واسع النطاق يتضمن مولد أكسجين مشابه لموكسي، بالإضافة إلى طريقة لتسييل وتخزين الأكسجين الناتج.

المصدر: ناسا