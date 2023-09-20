يتحكم الطفيلي في سلوك النمل من خلال تبديل درجة الحرارة

اكتشف باحثون في جامعة كوبنهاجن أن دودة الكبد المشرط، وهي دودة طفيلية تصيب النمل، لديها مفتاح تشغيل/إيقاف فريد يغير سلوك مضيفها. يتم تنشيط المفتاح عن طريق درجة الحرارة، حيث تتلاعب الدودة الطفيلية بسلوك النملة فقط عندما تكون درجة الحرارة منخفضة. وتلقي الدراسة، التي نشرت في مجلة علم البيئة السلوكية، الضوء على العلاقة المعقدة بين الطفيليات ومضيفيها.

الطفيليات التي تتحكم وتتلاعب بسلوك مضيفيها معروفة جيدًا في الطبيعة. كورديسيبس، عائلة من الفطريات الطفيلية الزومبي، هي مثال رئيسي. تصيب هذه الفطريات أنواعًا مختلفة من الحشرات، وتغير سلوكها وتؤدي في النهاية إلى تكاثرها. يمتلك حظ الكبد المشرط قدرة مماثلة على التعامل مع مضيفه، لكن هذا البحث الجديد يكشف أهمية درجة الحرارة في تفعيل هذا السلوك.

عندما تصيب الديدان الكبدية النمل، يختبئ معظمها في بطن النملة، محميًا بكبسولة. يلتصق أحد حظوظ الكبد بدماغ النملة، مما يجبر النملة على تثبيت فكها السفلي فوق قطعة من العشب. وهذا يضع النملة بطريقة تجعلها أكثر عرضة للأكل من قبل الثدييات الراعية. تذوب الكبسولة الواقية داخل أمعاء المضيف الجديد، وتشق الديدان الكبدية طريقها إلى الكبد. إن المصادفة المرتبطة بدماغ النملة تضحي بنفسها، لتستفيد منها الطفيليات الأخرى.

تتغذى الديدان الكبدية الباقية على دم المضيف، وتصبح بالغة، وتضع البيض. يتم إخراج هذا البيض في براز المضيف، والذي تأكله القواقع. تقوم القواقع بعد ذلك بسعال الديدان اليرقية مع المخاط، مما يجذب النمل الذي يلتهم اليرقات، وتستمر الدورة.

وقد أظهرت الدراسات المعملية السابقة التي أجراها أحد الباحثين، بريان لوند فريدنسبورج، أن النمل المصاب كان أقل عرضة لعض ورقة الشجر تحت درجات الحرارة المرتفعة. ولمزيد من التحقيق في هذا الأمر، لاحظ الباحثون النمل المصاب في البرية أثناء مراقبة درجة الحرارة والرطوبة. وأكدت النتائج النتائج المختبرية، التي تبين أن النمل المصاب كان أكثر عرضة للالتصاق بأعلى شفرات العشب في درجات حرارة أكثر برودة وإطلاق لدغاته مع ارتفاع درجات الحرارة.

إن فهم كيفية تعامل الطفيليات مع مضيفيها أمر بالغ الأهمية لفهم التنوع البيولوجي والعلاقات المعقدة بين الأنواع. يسلط هذا البحث الضوء على أهمية درجة الحرارة في إثارة مثل هذه التلاعبات ويقدم رؤى جديدة حول سلوك النمل المتطفل في بيئته الطبيعية.

التعاريف:

– حظيرة الكبد المشرط: دودة طفيلية تصيب عوائل مختلفة، بما في ذلك القواقع والنمل والثدييات الرعوية.

– التطفل: علاقة بين كائنين حيين يستفيد أحدهما على حساب الآخر.

– البيئة السلوكية: مجلة علمية تنشر أبحاثاً حول سلوك الحيوانات فيما يتعلق ببيئتها.

المصدر: جامعة كوبنهاغن