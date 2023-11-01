دراسة جديدة تشير إلى إمكانية التكاثر البشري في الفضاء

في دراسة جديدة رائدة، نجح العلماء في تنمية أجنة الفئران في محطة الفضاء الدولية (ISS)، مما يزيد من إمكانية التكاثر البشري في الفضاء. وتضمنت الدراسة، التي أجرتها وكالة الفضاء اليابانية، إرسال مئات من أجنة الفئران المجمدة إلى محطة الفضاء الدولية. وبمجرد صعودها على متن السفينة، تمت إذابة الأجنة ونموها لمدة أربعة أيام باستخدام جهاز خاص. وأظهرت النتائج، التي نُشرت في أكتوبر 2023، أن الجاذبية لم تؤثر بشكل كبير على نمو الأجنة، التي تطورت بشكل طبيعي إلى الكيسة الأريمية.

الخطوة التالية للباحثين هي زرع الكيسة الأريمية المزروعة في الفئران على الأرض لمراقبة ما إذا كان بإمكانهم الولادة. سيكون هذا بمثابة تأكيد على أن الكيسة الأريمية طبيعية بالفعل. وفي حالة نجاحها، فإنها يمكن أن تمهد الطريق للتكاثر البشري في الفضاء في المستقبل. وأعرب تيروهيكو واكاياما، كبير الباحثين في جامعة ياماناشي باليابان، عن تفاؤله، قائلا: "هناك احتمال للحمل خلال رحلة مقبلة إلى المريخ لأن السفر إلى هناك سيستغرق أكثر من 6 أشهر". نحن نجري بحثًا للتأكد من أننا سنكون قادرين على إنجاب الأطفال بأمان إذا جاء ذلك الوقت.

بالإضافة إلى تأثير الجاذبية، ستحتاج التجارب المستقبلية أيضًا إلى دراسة تأثيرات الإشعاع على نمو أجنة الثدييات في الفضاء. وفي حين أن هذه الدراسة لم تأخذ في الاعتبار التعرض للإشعاع، إلا أنه سيكون عاملاً مهمًا لاستكشاف نجاح تكاثر البشر في الفضاء.

هذه النتائج لها آثار كبيرة على مستقبل استكشاف الفضاء. نظرًا لأن وكالات الفضاء المختلفة، بما في ذلك وكالة ناسا بمهام أرتميس، تعمل على إعادة البشر إلى القمر والمغامرة في النهاية إلى المريخ، فإن قدرة البشر على التكاثر في الفضاء تصبح أمرًا بالغ الأهمية. إن إنشاء المعسكرات القمرية واستكشاف السكن طويل الأمد على الأجرام السماوية الأخرى يمكن أن يصبح حقيقة مع إمكانية التكاثر البشري في الفضاء.

أسئلة وأجوبة

س: هل تم تحقيق التكاثر البشري في الفضاء؟

ج: لا، الدراسة التي أجرتها وكالة الفضاء اليابانية شملت زراعة أجنة الفئران في محطة الفضاء الدولية، مما يشير إلى إمكانية التكاثر البشري في الفضاء.

س: هل أثرت الجاذبية على تطور أجنة الفئران في محطة الفضاء الدولية؟

ج: أظهرت الدراسة أن الجاذبية لم تؤثر بشكل كبير على الحمض النووي وجينات أجنة الفئران. تتطور الأجنة بشكل طبيعي إلى الكيسات الأريمية، وهي الخلايا التي تتطور في النهاية إلى الجنين والمشيمة.

س: ما هي الخطوات التالية في هذا البحث؟

ج: يخطط الباحثون لزرع الكيسة الأريمية المزروعة في الجاذبية الصغرى في الفئران على الأرض لمراقبة ما إذا كان بإمكانهم الولادة. سيكون هذا بمثابة تأكيد على أن الكيسة الأريمية طبيعية.

س: ما أهمية القدرة على التكاثر البشري في الفضاء؟

ج: بما أن وكالات الفضاء تهدف إلى إعادة البشر إلى القمر واستكشاف السكن طويل الأمد على الأجرام السماوية الأخرى، فإن قدرة البشر على التكاثر في الفضاء تصبح حاسمة لإنشاء مستعمرات مستدامة وتمكين الاستكشاف المستقبلي.