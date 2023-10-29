مقالة جديدة: استكشاف إمكانية التكاثر في الفضاء من خلال دراسة الأجنة

أجرى علماء من مركز التكنولوجيا الحيوية المتقدمة بجامعة ياماناشي ووكالة الفضاء اليابانية (JAXA) دراسة رائدة على محطة الفضاء الدولية (ISS)، كشفت عن إمكانية التكاثر البشري في الفضاء. وقد شملت الأبحاث التي أجريت سابقًا نمو أجنة الفئران في بيئة الجاذبية الصغرى لمحطة الفضاء الدولية، مما أدى إلى نتائج إيجابية.

وفي هذه الدراسة الأولى من نوعها، تم نقل أجنة الفئران المجمدة إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ في أغسطس 2021. وعند الوصول إلى المحطة، تمت إذابة الأجنة باستخدام جهاز متخصص ووضعها في ظروف مناسبة للنمو. ومن المثير للدهشة أن الأجنة نمت بشكل طبيعي على مدى أربعة أيام، وتتطور إلى الكيسة الأريمية، وهي خلايا حيوية تتطور لاحقًا إلى كل من الجنين والمشيمة.

أظهر التحليل الذي أجري على الكيسة الأريمية بعد عودتها إلى الأرض عدم وجود تغييرات مهمة في الحمض النووي والجينات، مما يعزز فكرة أن الجاذبية الصغرى ليس لها تأثير كبير على التطور الطبيعي لأجنة الثدييات. وقد تم تفصيل هذه النتائج الرائدة في مجلة iScience العلمية، لتسليط الضوء على جدوى بقاء حياة الثدييات وازدهارها في الفضاء.

أعرب ممثلون من جامعة ياماناشي ومعهد ريكن الوطني للأبحاث عن سعادتهم، مشيرين إلى أن هذه الدراسة هي الأولى التي تثبت إمكانية ازدهار الثدييات في الفضاء. إن النجاح في زراعة أجنة الثدييات في مراحلها المبكرة في بيئة الجاذبية الصغرى الكاملة لمحطة الفضاء الدولية يمهد الطريق لمزيد من الأبحاث، بما في ذلك زرع الكيسة الأريمية في الفئران. تهدف هذه الخطوة إلى التحقق من حدوث ولادات صحية وتأكيد صلاحية هذه الأجنة.

وتمتد آثار هذا البحث إلى ما هو أبعد من الفضول العلمي. وبينما تتطلع وكالات الفضاء، بما في ذلك وكالة ناسا، إلى إرسال بعثات مستقبلية إلى القمر والمريخ، فإن فهم جدوى التكاثر في الفضاء الخارجي يصبح ذا أهمية متزايدة. يركز برنامج أرتميس، الذي بدأته وكالة ناسا، على إعادة البشر إلى القمر لاكتساب المعرفة المهمة للحياة المستدامة والاستعمار على الأجرام السماوية الأخرى. في نهاية المطاف، قد يساهم هذا البحث المستمر برؤى أساسية لاستكشاف الفضاء على المدى الطويل وإمكانية الاستعمار البشري في المستقبل.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي النتيجة الرئيسية للدراسة التي أجراها العلماء اليابانيون؟

ج: وجدت الدراسة التي أجراها علماء يابانيون أن أجنة الفئران التي نمت في بيئة الجاذبية الصغرى لمحطة الفضاء الدولية تطورت بشكل طبيعي، مما يشير إلى إمكانية التكاثر في الفضاء.

س: كيف تم نقل الأجنة إلى محطة الفضاء الدولية؟

ج: تم نقل أجنة الفئران المجمدة إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ.

س: ما هي الكيسة الأريمية؟

ج: تعتبر الكيسة الأريمية مرحلة حاسمة في تطور الجنين المبكر وتحتوي على الخلايا التي تتطور لاحقًا إلى كل من الجنين والمشيمة.

س: هل هناك أي تغيرات ملحوظة في الحمض النووي وجينات الكيسة الأريمية؟

ج: لم يتم ملاحظة أي تغيرات ملحوظة في الحمض النووي وجينات الكيسة الأريمية بعد عودتها إلى الأرض.

س: ما أهمية هذا البحث؟

ج: يعد هذا البحث مهمًا لمهمات استكشاف واستعمار الفضاء المستقبلية، لأنه يسلط الضوء على إمكانية التكاثر في الفضاء وقدرة الثدييات على البقاء على المدى الطويل في بيئة الجاذبية الصغرى.