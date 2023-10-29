دراسة جديدة تكشف إمكانية التكاثر البشري في الفضاء

كشفت دراسة رائدة أجراها فريق من العلماء اليابانيين عن أدلة واعدة على أن التكاثر البشري قد يكون ممكنا في الفضاء. تضمن هذا البحث، الذي قاده تيروهيكو واكاياما، الأستاذ في مركز التكنولوجيا الحيوية المتقدمة بجامعة ياماناشي، بالتعاون مع وكالة الفضاء اليابانية (JAXA)، نمو أجنة الفئران في محطة الفضاء الدولية (ISS).

في تجربة هي الأولى من نوعها، تم نقل أجنة الفئران المجمدة إلى محطة الفضاء الدولية عبر صاروخ في أغسطس 2021. وبمجرد صعودها على متن الطائرة، تمت إذابة الأجنة باستخدام جهاز مصمم خصيصًا ثم زرعها بعد ذلك لمدة أربعة أيام. ومن المثير للدهشة أن الأجنة تطورت بشكل طبيعي إلى الكيسة الأريمية، وهي خلايا محورية تشكل الجنين والمشيمة.

وكشفت الدراسة المنشورة على الموقع الإلكتروني للمجلة العلمية "I Science"، أن ظروف الجاذبية الصغرى التي شهدتها محطة الفضاء الدولية لم يكن لها تأثير كبير على نمو الأجنة. والأهم من ذلك، أن التحليل الشامل للخلايا الأريمية عند عودتها إلى الأرض لم يظهر أي تغييرات ملحوظة في الحمض النووي أو الجينات. ولذلك، يشير هذا البحث بوضوح إلى أن الجاذبية قد لا تشكل عقبة كبيرة أمام تكاثر الثدييات.

وقد أكدت الجهود التعاونية التي بذلتها جامعة ياماناشي ومعهد ريكن الوطني للأبحاث الطبيعة الرائدة لهذه الدراسة. وأكدوا أن هذا هو أول عمل بحثي يوضح إمكانية تكاثر الثدييات في ظل الجاذبية الصغرى الكاملة على محطة الفضاء الدولية.

للمضي قدمًا، ستتضمن التجارب المستقبلية زراعة الكيسة الأريمية داخل الفئران في محطة الفضاء الدولية للتأكد مما إذا كانت هذه الحيوانات قادرة على الولادة في ظل ظروف الجاذبية الصغرى. إن إثبات الحياة الطبيعية للخلايا الأريمية وقدرتها على البقاء في الفضاء سيكون خطوة حيوية في فهم التكاثر في بيئة خارج كوكب الأرض.

يحمل هذا البحث آثارًا عميقة على البعثات الفضائية المستقبلية. مع برنامج "Artemis" التابع لناسا والذي يهدف إلى إنشاء وجود بشري مستدام على القمر والتحضير لمهمة المريخ في نهاية المطاف، فإن اكتساب نظرة ثاقبة حول عمليات التكاثر في الفضاء سيكون أمرًا بالغ الأهمية.

أسئلة وأجوبة

هل يمكن للبشر التكاثر في الفضاء بناءً على هذه الدراسة؟

وفي حين ركزت الدراسة على أجنة الفئران، فإنها تقدم أدلة مشجعة على أن تكاثر الثدييات قد يكون ممكنا في الفضاء. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث للتأكد من إمكانية تحقيق نفس النتائج مع الأجنة البشرية.

ما هي النتائج الرئيسية للدراسة؟

ووجدت الدراسة أن أجنة الفئران تطورت بشكل طبيعي إلى الكيسات الأريمية في ظل ظروف الجاذبية الصغرى في محطة الفضاء الدولية. لم تكن هناك تغييرات كبيرة ملحوظة في الحمض النووي وجينات الكيسة الأريمية بعد التحليل.

ما هي الخطوات التالية في هذا البحث؟

ستشمل التجارب المستقبلية زراعة الكيسة الأريمية في الجاذبية الصغرى داخل الفئران على متن محطة الفضاء الدولية لتحديد ما إذا كانت هذه الحيوانات قادرة على إنجاب ذرية صحية. سيكون تأكيد صلاحية الكيسة الأريمية في ظل هذه الظروف أمرًا ضروريًا لفهم التكاثر البشري في الفضاء.

ما أهمية هذا البحث للمهمات الفضائية؟

نتائج هذه الدراسة لها آثار كبيرة على البعثات الفضائية المستقبلية، وخاصة تلك التي تهدف إلى إقامة وجود بشري طويل الأمد على القمر والتخطيط للبعثات البشرية إلى المريخ. يعد فهم العمليات الإنجابية في الفضاء أمرًا بالغ الأهمية لضمان رفاهية واستدامة رواد الفضاء في بيئات خارج كوكب الأرض.