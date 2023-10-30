دراسة جديدة تكشف إمكانية التكاثر في الفضاء

لقد تمت تنمية وتطوير أجنة الفئران بنجاح في محطة الفضاء الدولية (ISS)، مما يوفر الأمل والبصيرة حول إمكانية التكاثر البشري في الفضاء. أجرى علماء يابانيون، بقيادة البروفيسور تيروهيكو واكاياما من مركز التكنولوجيا الحيوية المتقدمة بجامعة ياماناشي، بالتعاون مع وكالة الفضاء اليابانية (JAXA)، بحثًا رائدًا تضمن إرسال أجنة الفئران المجمدة إلى محطة الفضاء الدولية.

وباستخدام جهاز مصمم خصيصًا، قام رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية بإذابة الأجنة وزراعتها لمدة أربعة أيام. والمثير للدهشة أن الأجنة تطورت بشكل طبيعي في ظل ظروف الجاذبية الصغرى وتقدمت إلى الكيسة الأريمية، وهي الخلايا التي تتطور بشكل أكبر إلى الجنين والمشيمة. تشير هذه النتيجة الرائعة إلى أن الجاذبية لا تؤثر بشكل كبير على نمو الجنين.

وفي دراستهم الشاملة المنشورة في المجلة العلمية iScience، أبلغ الباحثون عن عدم وجود تغييرات جوهرية في الحمض النووي وجينات الكيسة الأريمية التي تم تحليلها عند عودتهم إلى الأرض. أشار التعاون بين جامعة ياماناشي ومعهد ريكن الوطني للأبحاث إلى الدراسة باعتبارها أول تجربة في العالم يتم فيها استزراع أجنة الثدييات في مراحلها المبكرة تحت الجاذبية الصغرى الكاملة على محطة الفضاء الدولية. كما أشادوا به باعتباره أول استكشاف على الإطلاق يشير إلى أن الثدييات، بما في ذلك البشر، قد تزدهر في الفضاء.

في حين أن هذه الدراسة تمثل معلما هاما، هناك حاجة إلى مزيد من البحث للتأكد من الحالة الطبيعية للكيسات الأريمية. ستتضمن التجارب المستقبلية زرع الكيسة الأريمية المزروعة في بيئة الجاذبية الصغرى لمحطة الفضاء الدولية في الفئران لتقييم قدرتها على الولادة. إن الولادة الناجحة لفئران سليمة من شأنها أن تعزز هذا الاكتشاف الرائد.

تمتد الآثار المترتبة على هذه الدراسة إلى ما هو أبعد من إمكانيات التكاثر في الفضاء. يحمل هذا البحث إمكانات كبيرة لاستكشاف الفضاء واستعماره في المستقبل. يمكن لبرنامج أرتميس التابع لناسا، والذي يهدف إلى إعادة البشر إلى القمر وتمهيد الطريق في نهاية المطاف لرحلة إلى المريخ، أن يستفيد بشكل كبير من هذه المعرفة من حيث السكن على المدى الطويل وضمان بقاء الأجيال القادمة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: هل يستطيع الإنسان التكاثر في الفضاء؟

ج: رغم أن الدراسة الأخيرة شملت أجنة الفئران، إلا أنها تثير احتمال أن يكون التكاثر في الفضاء ممكناً بالنسبة للبشر أيضاً.

س: كيف نمت أجنة الفئران في الفضاء؟

ج: تم إرسال الأجنة مجمدة إلى محطة الفضاء الدولية ومن ثم تذويبها وزراعتها لمدة أربعة أيام باستخدام جهاز متخصص.

س: هل كان للجاذبية أي تأثير كبير على نمو الجنين؟

ج: من المثير للدهشة أن الأجنة تطورت بشكل طبيعي في ظل ظروف الجاذبية الصغرى، ولم تكن هناك تغييرات مهمة ملحوظة في الحمض النووي والجينات الخاصة بها.

س: ما أهمية هذا البحث؟

ج: تمثل هذه الدراسة علامة فارقة تشير إلى أن الثدييات، بما في ذلك البشر، قد تكون قادرة على الازدهار في الفضاء. بالإضافة إلى ذلك، فإن النتائج لها آثار على مهمات استكشاف الفضاء المستقبلية ومساعي الاستعمار.

س: ما هي الخطوات التالية لهذا البحث؟

ج: تتضمن المرحلة التالية زرع الكيسة الأريمية المزروعة في الفضاء في الفئران لتحديد ما إذا كان بإمكانها إنجاب ذرية سليمة. وهذه الخطوة سوف تزيد من التحقق من صحة التطور الطبيعي للأجنة.