نجاح تطوير الأجنة في الفضاء، مما يفتح إمكانيات التكاثر خارج الأرض

في دراسة رائدة، حقق العلماء اليابانيون إنجازًا كبيرًا في استكشاف الفضاء: تنمية أجنة الفئران في محطة الفضاء الدولية (ISS) ومشاهدة تطورها الطبيعي. ولهذا الاكتشاف آثار مهمة، إذ يشير إلى أن التكاثر في الفضاء قد يكون ممكنًا بالنسبة للبشر في المستقبل.

بقيادة البروفيسور تيروهيكو واكاياما من مركز التكنولوجيا الحيوية المتقدمة بجامعة ياماناشي وفريق من وكالة الفضاء اليابانية (JAXA)، أرسل الباحثون أجنة فئران مجمدة على متن صاروخ إلى محطة الفضاء الدولية في أغسطس 2021. وبمجرد وصول رواد الفضاء إلى الفضاء، نجحوا في إذابة الجليد الأجنة في مراحلها المبكرة باستخدام جهاز مصمم خصيصًا وسمح لهم بالنمو في المحطة لمدة أربعة أيام.

وعلى عكس التوقعات، تطورت الأجنة بشكل طبيعي في ظل ظروف الجاذبية الصغرى، وتتقدم إلى الكيسة الأريمية - وهي المرحلة الحرجة حيث تتمايز الخلايا إلى الجنين والمشيمة. نُشرت هذه النتائج على الإنترنت في مجلة iScience العلمية، مؤكدة أن الجاذبية لم يكن لها تأثير كبير على نمو الأجنة.

علاوة على ذلك، قام الباحثون بفحص حالة الحمض النووي والجينات داخل الكيسة الأريمية بعد عودتهم إلى الأرض. والمثير للدهشة أنه لم تحدث أي تغيرات كبيرة، مما يشير إلى أن البيئة الفضائية لم تؤثر سلبا على المواد الوراثية للأجنة. يعزز هذا الاكتشاف الحجة القائلة بأن السفر إلى الفضاء لفترات طويلة وحتى الاستعمار المحتمل للكواكب الأخرى قد لا يعيق التكاثر البشري.

وبينما نغامر أكثر في الفضاء ونستكشف إمكانية إنشاء مستعمرات بشرية على الأجرام السماوية الأخرى، يصبح فهم التكاثر في بيئات الجاذبية الصغرى أمرًا بالغ الأهمية. في حين أن هذه الدراسة توفر إثباتًا مشجعًا للمفهوم، فمن المهم ملاحظة أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة قبل أن يصبح التكاثر البشري في الفضاء حقيقة.

أسئلة وأجوبة:

س: ماذا حقق العلماء اليابانيون في دراستهم؟

ج: قام العلماء اليابانيون بزراعة أجنة فئران في محطة الفضاء الدولية ولاحظوا تطورها الطبيعي، مما يشير إلى إمكانية التكاثر البشري في الفضاء.

س: هل تؤثر ظروف الجاذبية الصغرى على نمو الأجنة؟

ج: لا، تطورت الأجنة بشكل طبيعي في ظل ظروف الجاذبية الصغرى، ولم تكن هناك تغييرات مهمة في الحمض النووي والجينات الخاصة بها.

س: ما هي الآثار المترتبة على هذه الدراسة؟

ج: تشير هذه النتائج إلى أن التكاثر في الفضاء قد يكون ممكناً بالنسبة للبشر، وهو ما له آثار مهمة على السفر إلى الفضاء لفترة طويلة واحتمال استعمار الأجرام السماوية الأخرى.