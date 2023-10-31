ظاهرة غير مفسرة تضيء السماء – هل كان نيزكًا؟

استمتع كيفن سيلفرسون من Blind Bay بتجربة لا تُنسى أثناء رحلة ركوب الدراجات الجبلية في South Canoe Trails في Salmon Arm. في حوالي الساعة 5:30 مساءً، نظر سيلفرسون إلى السماء وشاهد مشهدًا رائعًا بدا في البداية وكأنه طائرة متدفقة. ومع ذلك، بعد الفحص الدقيق، توصل سلفرسون إلى استنتاج مفاده أن ما شاهده كان على الأرجح نيزكًا. سمح له تفكيره السريع بالتقاط عدة صور للجسم الناري على هاتفه.

انتقل سيلفرسون إلى وسائل التواصل الاجتماعي على أمل العثور على مزيد من المعلومات حول الحادث، ولكن لدهشته، لم يجد أي روايات شهود عيان أخرى أو إشارات للحدث في المنطقة. هذا تركه في حيرة وجعل الوضع أكثر غرابة.

على الرغم من أن النيازك ليست حوادث غير شائعة، إلا أنها تستمر في أسر خيالنا بعروضها المذهلة من الضوء والنار أثناء انطلاقها عبر سماء الليل. هذه الأجرام السماوية، والمعروفة أيضًا باسم النجوم المتساقطة، هي بقايا الكويكبات أو المذنبات التي تدخل الغلاف الجوي للأرض. أثناء انتقالها عبر الغلاف الجوي بسرعات عالية، يؤدي الاحتكاك إلى تسخينها وإنتاج العرض الضوئي المذهل الذي نشهده.

يعد لقاء سيلفرسون بمثابة تذكير بالأسرار التي تكمن داخل عالمنا. وعلى الرغم من عدم وجود أي تأكيد، فإن صوره تقدم دليلاً لا يمكن إنكاره على حدث سماوي ساحر. وحقيقة أن أحداً لم يشهد ذلك يزيد من الغموض المحيط بالحادثة.

على الرغم من أننا قد لا نعرف أبدًا القصة الكاملة وراء ما التقطه سيلفرسون في صوره، إلا أنها شهادة على الجمال والعجب الذي يمكن العثور عليه بمجرد النظر إلى سماء الليل.