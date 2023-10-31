وقد تركت المشاهدة الأخيرة في السماء فوق كانوي السكان المحليين والخبراء في حيرة من أمرهم. التقط كيفن سيلفرسون، وهو راكب دراجة جبلية ومصور فوتوغرافي، صورًا لما يعتقد أنه جسم مجهول الهوية يسير عبر السماء. بعد تكبير الصور التي التقطها، يشتبه سيلفرسون الآن في أن الجسم ربما كان نيزكًا. ومع ذلك، فإن عدم وجود أدلة مؤيدة وروايات شهود العيان أضاف جوا من الغموض إلى الحادث.

كان سيلفرسون يستمتع بجلسة ممتعة لركوب الدراجات الجبلية في South Canoe Trails في Salmon Arm عندما لاحظ المنظر الغريب في حوالي الساعة 5:30 مساءً، معتقدًا أنها طائرة في البداية، وسرعان ما أدرك أنها كانت شيئًا أكثر استثنائية. وتمكن من التقاط بعض الصور على هاتفه، والتي أظهرت جسمًا مشتعلًا في السماء.

ولحرصه على جمع المزيد من المعلومات ومشاركة تجربته، انتقل سيلفرسون إلى الفيسبوك. ولدهشته، يبدو أن لا أحد شهد الحدث أو حتى ذكره. وقد ترك هذا شعور سيلفرسون بالحيرة أكثر من اللقاء.

ومع ذلك، يحذر الخبراء من القفز إلى الاستنتاجات بسرعة كبيرة. تشير الدكتورة أميليا هاريس، عالمة الفيزياء الفلكية من مركز أبحاث الفضاء المرموق، إلى ضرورة إجراء مزيد من التحقيقات. يوضح الدكتور هاريس: "بينما تظهر الصور جسمًا ناريًا يشبه النيزك، فمن المهم تحليل الأدلة بدقة قبل الإدلاء بأي تصريحات نهائية". إنها تحث الناس على البقاء منفتحين وتشجع أي شخص قد رأى أو جرب شيئًا مشابهًا على التقدم بحساباته.

ومع تعمق الغموض المحيط بهذه الرؤية غير العادية، ينتظر العلماء ومراقبو السماء الهواة على حد سواء بفارغ الصبر المزيد من التطورات. هل سنكشف أخيرًا عن الهوية الحقيقية لهذا الحطام الفضائي المحير؟ فقط الوقت كفيل بإثبات.

***التعليمات***

س: ما الذي رصده كيفن سلفرسون في السماء فوق الزورق؟

ج: التقط كيفن سيلفرسون صوراً لجسم مجهول يمر عبر السماء، ويعتقد أنه ربما كان نيزكًا.

س: أين اكتشف سلفرسون الجسم؟

ج: اكتشف سيلفرسون الجسم أثناء ركوب الدراجة الجبلية في مسارات South Canoe Trails في Salmon Arm.

س: هل شهد أحد آخر الرؤية؟

ج: لا، كان سيلفرسون هو الوحيد الذي شهد الحدث؛ يبدو أن لا أحد قد رآه أو ذكره.

س: ما هو الحذر الذي نصحت به عالمة الفيزياء الفلكية الدكتورة أميليا هاريس؟

ج: نصحت الدكتورة أميليا هاريس بالحذر وإجراء المزيد من التحقيقات قبل الإدلاء بأي تصريحات نهائية حول الجسم الموجود في الصور.