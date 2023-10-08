تم الكشف عن تكوين كوكبي قديم من خلال دراسة كائن أروكوث في حزام كويبر

تشير دراسة جديدة أجراها الدكتور آلان ستيرن، عالم الكواكب ونائب الرئيس المساعد في معهد أبحاث الجنوب الغربي (SwRI)، إلى أن هياكل التلال الكبيرة الموجودة على جسم حزام كويبر أروكوث، والتي تمت مراقبتها عن كثب بواسطة مركبة الفضاء نيو هورايزونز التابعة لناسا في عام 2019، قد تكون تشترك في أصل مشترك. يمكن لهذه "اللبنات الأساسية" لأروكوث أن توفر رؤى قيمة حول نماذج تكوين الكواكب الصغيرة. تم تقديم نتائج الدراسة في الاجتماع السنوي الخامس والخمسين لقسم علوم الكواكب التابع للجمعية الفلكية الأمريكية.

حددت الدراسة 12 تلة على الفص الأكبر في أروكوث، وينو، والتي تظهر شكلًا وحجمًا ولونًا وانعكاسًا مماثلًا. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد ثلاثة تلال أخرى مبدئيًا على الفص الأصغر للكائن، وييو. الدكتور ويل جراندي، الباحث المشارك في مهمة نيو هورايزنز، قارن مظهر أروكوث بتوت العليق المكون من وحدات فرعية أصغر.

بناءً على هذه الملاحظات، تدعم الدراسة نموذج عدم الاستقرار المتدفق لتكوين الكواكب المصغرة. ويشير النموذج إلى أن الأجسام الموجودة في السديم الشمسي تتراكم بلطف لتشكل هياكل أكبر من خلال انهيار الجاذبية، مع سرعة تصادم لا تتجاوز بضعة أميال في الساعة. توفر أوجه التشابه الموجودة في هياكل تل أروكوث رؤى جديدة لعملية التكوين، مما يثير تساؤلات حول الحجم المفضل لهذه اللبنات الأساسية.

تسلط الدراسة الضوء على أهمية مواصلة استكشاف الكواكب المصغرة الأخرى لتعزيز فهم عمليات التراكم في النظام الشمسي القديم. قد تواجه البعثات المستقبلية، مثل مهمة لوسي التابعة لناسا والمذنب الاعتراضي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، أجسامًا مماثلة يمكن أن تساهم في تطوير نظريات تكوين الكواكب المصغرة.

تم إجراء الدراسة، التي نشرت في مجلة Planetary Science Journal، بالتعاون مع باحثين من مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز ومرصد لويل.

مصادر:

– ستيرن، أ.، وايت، أو.، جراندي، دبليو، كيني، ب.، هوفغارتنر، جيه.، نيسفورني، د.، ماكينون، دبليو، ريتشاردسون، د.، مارونيك، جيه، فيربيسر، أ. ، Benecchi، S.، Schenk، P.، & Moore، J. (2023). "خصائص وأصل التلال الكبيرة لكائن حزام كويبر في أروكوث." مجلة علوم الكواكب.

- ناسا.