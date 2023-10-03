توصلت الدراسة إلى أن المحيط يتحول إلى اللون الأخضر، ربما بسبب تغير المناخ

اكتشف باحثون من المملكة المتحدة والولايات المتحدة أن 56% من محيطات العالم أصبحت أكثر اخضرارًا، ويعتقدون أن هذا التغيير قد يكون مدفوعًا بتغير المناخ. وقام العلماء بتحليل 20 عامًا من بيانات ألوان المحيط من الأقمار الصناعية، وتحديدًا باستخدام الصور التي التقطتها أداة MODIS على القمر الصناعي Aqua التابع لناسا من عام 2002 إلى عام 2022.

وقد لوحظ اتجاه التخضير على مستوى العالم، مع حدوث أهم التغييرات بالقرب من خط الاستواء وجنوبه. وبينما يشك الباحثون في أن تغير المناخ هو السبب، إلا أنهم لم يعزووا اللون الأخضر إلى ارتفاع درجات حرارة سطح البحر. وبدلاً من ذلك، يقترحون أن عوامل أخرى، مثل عمق الطبقات المختلطة أو التقسيم الطبقي للمحيطات العليا، يمكن أن تلعب دورًا.

ويوضح مؤلفو الدراسة أن التخضير يمكن أن يكون نتيجة لزيادة الجسيمات الفتاتية، مما قد يؤثر على التشتت الخلفي وامتصاص الضوء عند أطوال موجية مختلفة. ويذكرون أيضًا أن التحولات في النظام البيئي، مثل زيادة العوالق الحيوانية والمواد الذائبة الملونة، يمكن أن تساهم في هذه الظاهرة.

في الماضي، ركزت الأبحاث حول لون المحيط بشكل أساسي على الكلوروفيل والعوالق النباتية، والتي يمكن أن تختلف من سنة إلى أخرى. ومع ذلك، باستخدام بيانات MODIS، تمكن الباحثون من ملاحظة اتجاه كبير للتخضير خلال إطار زمني أقصر. وقارنوا النتائج التي توصلوا إليها مع النماذج المناخية وأكدوا أن تغير المناخ هو عامل محتمل.

تلعب العوالق النباتية، وهي الكائنات الحية المجهرية المسؤولة عن اللون الأخضر للمحيطات، دورًا حاسمًا في النظم البيئية البحرية، حيث تعمل كجزء حيوي من الشبكة الغذائية. علاوة على ذلك، فهي تساعد في تنظيم درجات حرارة السطح العالمية عن طريق استهلاك ثاني أكسيد الكربون. وبالتالي، حتى التغييرات الطفيفة في سكانها يمكن أن يكون لها آثار بعيدة المدى.

ويحث الباحثون العلماء الآخرين على مواصلة التحقيق في هذه التحولات في بيئة سطح المحيط وأسبابها. ويمكن لهذه المعرفة أن تساعد في تطوير سياسات الحفاظ على المحيطات، مما يوفر نظرة ثاقبة للمناطق التي تتطلب الحماية بموجب الاتفاقيات الدولية.

بشكل عام، تسلط هذه الدراسة الضوء على تعقيد استجابة المحيطات لتغير المناخ وتؤكد على أهمية فهم هذه التغييرات للحفاظ على أنظمتنا البيئية البحرية.

مصادر:

- EcoWatch: تأسست في عام 2005 كصحيفة بيئية مقرها ولاية أوهايو، وهي عبارة عن منصة رقمية مخصصة لنشر الجودة والمحتوى القائم على العلوم حول القضايا البيئية والأسباب والحلول.

– ناسا: الموقع الرسمي للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء.