اكتشاف ديناصور "عملاق" جديد في إسبانيا

اكتشف باحثون في إسبانيا مؤخرًا نوعًا غير معروف من الديناصورات عاش قبل 122 مليون سنة. كان الديناصور، المعروف باسم Garumbatitan morellensis، من الحيوانات العاشبة ذات رقبة طويلة ويقدر أن طوله يزيد عن 80 قدمًا ويبلغ ارتفاعه أكثر من 30 قدمًا. وفقا لعلماء الحفريات خوسيه ميغيل جاسولا وفرانسيسكو أورتيجا من الجامعة الوطنية للتعليم عن بعد في إسبانيا، فمن المرجح أن يكون غارومباتيتان موريلينسيس أحد أكبر الديناصورات المسجلة.

وفي دراسة نشرت في مجلة علم الحيوان التابعة لجمعية لينيان، وصف الباحثون الخصائص التشريحية لأنواع الديناصورات الجديدة. كان لدى الصوروبود رقبة طويلة وذيل طويل ورأس صغير وأرجل سميكة تشبه العمود. هذه المجموعة من السمات التشريحية تميز Garumbatitan morellensis عن الديناصورات العاشبة الأخرى.

يوفر اكتشاف هذا النوع الجديد من الديناصورات رؤى مهمة حول التاريخ التطوري للصربوديات في أوروبا. وذكر بيدرو موتشو، أحد مؤلفي الدراسة، أن الجارومباتيتان هو أحد أكبر الصربوديات الموجودة في العصر الطباشيري السفلي في أوروبا. تساهم بقايا هذا الديناصور المحفوظة جيدًا بمعلومات قيمة عن الأعضاء الأوائل لمجموعة الصوروبود التي تسمى Somphospondyli، والتي كانت مجموعة الصوروبود الوحيدة الموجودة في شبه الجزيرة الأيبيرية قبل الانقراض الجماعي للديناصورات غير الطيور.

ويعتقد الباحثون أن دراسة Garumbatitan morellensis سوف تلقي الضوء على التطور الأولي لمجموعة الصوروبود هذه. ومن خلال إعادة بناء بقاياه، يأمل العلماء في الحصول على فهم أفضل لخصائص وسلوك هؤلاء العمالقة القدماء.

مصادر:

– الموندو: اكتشف باحثون إسبان أحد أكبر الديناصورات في العالم في موريلا

– إلباييس: باحثون إسبان يتعرفون على ديناصور جديد كان يعيش في منطقة موريلا

- نيوزويك: الديناصورات العملاقة المكتشفة حديثًا كانت تجوب أوروبا ذات يوم