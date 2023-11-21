المشهد المتغير: الفوارق بين الجنسين في العلوم

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة PLOS Biology أنه على الرغم من استمرار عدم التوازن بين الجنسين داخل المجتمع العلمي، إلا أن هناك علامات على التقدم. قامت الدراسة، بقيادة جون يوانيديس من مركز ابتكار البحوث الوصفية بجامعة ستانفورد، بتحليل البيانات من قاعدة بيانات Scopus، التي تشمل 5.8 مليون مؤلف في جميع التخصصات العلمية.

تاريخيًا، سيطر الرجال على مجال العلوم، مع وجود فوارق كبيرة في التمثيل. ومع ذلك، وجدت الدراسة أن الفجوة بين الجنسين آخذة في التضييق، وإن كان ذلك ببطء. ومن بين جميع المؤلفين، لا يزال عدد الرجال يفوق عدد النساء بنسبة 1.88 مرة، لكن هذا الرقم انخفض من 3.93 مرة لمؤلفي ما قبل عام 1992 إلى 1.36 مرة لمؤلفي ما بعد عام 2011.

ومن المثير للاهتمام أن التحليل ركز أيضًا على أبرز المؤلفين الذين يمثلون الأصوات الأكثر تأثيرًا في مجالات تخصصهم. ومن بين هذه المجموعة الحصرية، لا يزال عدد الرجال يفوق عدد النساء بنسبة 3.21 مرة، بانخفاض من 6.41 مرة لكبار المؤلفين إلى 2.28 مرة لأولئك الذين بدأوا النشر بعد عام 2011.

تسلط النتائج الضوء أيضًا على عدم التجانس بين التخصصات العلمية، مع اختلاف مستويات التمثيل بين الجنسين بين المؤلفين الذين تم الاستشهاد بهم في أعلى القائمة. في الواقع، أظهر 18% فقط من المجالات الفرعية العلمية ضمن المجموعة الأصغر سنًا من المؤلفين تمثيلًا متساويًا أو أكبر للنساء كمؤلفين تم الاستشهاد بهم في أعلى القائمة.

وتناولت الدراسة أيضًا الاختلالات بين الجنسين في البلدان ذات الدخل المرتفع مقارنة بالدول الأخرى. في حين انخفضت اختلالات التوازن بين الجنسين مع مرور الوقت في كلا المجموعتين، أظهرت البلدان خارج الدول ذات الدخل المرتفع تحسنا طفيفا من حيث الفوارق بين الجنسين بين المؤلفين الذين تم الاستشهاد بهم في المقام الأول.

بالإضافة إلى ذلك، كشف الفحص الدقيق أنه على الرغم من أن النساء يشكلن نسبة كبيرة من أصغر مجموعة من المؤلفين، إلا أن تقدمهن إلى منصب الأستاذية الكاملة ظل نادرًا. ويشير هذا إلى الحاجة إلى تحسين مسارات ترقية العلماء الموهوبين، بغض النظر عن الجنس.

باختصار، توضح الدراسة التقدم المحرز في الحد من الفوارق بين الجنسين في التأليف العلمي، ولكنها تعترف بأنه لا يزال هناك مجال كبير للتحسين. ويجب أن تستمر الجهود الرامية إلى معالجة هذه الاختلالات من أجل إنشاء مجتمع علمي أكثر شمولا وإنصافا.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هي قاعدة بيانات سكوبس؟



ج: قاعدة بيانات Scopus هي مستودع شامل يتضمن أبحاثًا من مختلف المجالات العلمية. تم استخدامه في الدراسة لتقييم التركيبة الجنسية للمؤلفين.

س: كيف تم تحديد الهوية الجنسية للمؤلفين في الدراسة؟



ج: تم تحديد الهوية الجنسية بدرجة عالية من اليقين باستخدام قاعدة بيانات Scopus، والتي من المحتمل أن تعتمد على مؤشرات مختلفة مثل أسماء المؤلفين وانتماءاتهم.

سؤال: هل كانت هناك أي اختلافات بين البلدان ذات الدخل المرتفع والدول الأخرى من حيث الفوارق بين الجنسين؟



ج: وجدت الدراسة أن اختلال التوازن بين الجنسين انخفض بمرور الوقت في كل من البلدان ذات الدخل المرتفع والدول الأخرى. ومع ذلك، أظهرت بلدان أخرى تحسنًا طفيفًا من حيث اختلال التوازن بين الجنسين بين المؤلفين الذين تم الاستشهاد بهم في أعلى القائمة.

س: ماذا تقترح الدراسة فيما يتعلق بتقدم العالمات؟



ج: تسلط الدراسة الضوء على أنه على الرغم من تمثيل النساء بشكل جيد بين أصغر مجموعة من المؤلفين، إلا أن تقدمهن إلى منصب الأستاذية الكاملة يظل نادرًا. ويشير هذا إلى الحاجة إلى تحسين مسارات ترقية العلماء الموهوبين، بغض النظر عن الجنس.