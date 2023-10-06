الباحثون يحققون اختراقًا في تحويل البيروفسكايت غير العضوي بالكامل

حقق فريق بحث، بقيادة علماء من جامعة مدينة هونغ كونغ (CityU)، تقدمًا كبيرًا في تحويل البيروفسكايت غير العضوي بالكامل في درجة حرارة الغرفة مع الحفاظ على خصائصه الوظيفية. البيروفسكايت هي فئة من المواد شبه الموصلة التي أظهرت إمكانات كبيرة في تطوير الإلكترونيات المرنة المتقدمة وأنظمة الطاقة.

أجرى الفريق، المكون من باحثين من أقسام علوم وهندسة المواد، وكذلك الهندسة الميكانيكية في CityU، تحقيقًا في قابلية تشوه جميع البيروفسكايتات غير العضوية، وتحديدًا CsPbX3. ووجدوا أن هذه البيروفسكايت يمكن أن تخضع لتغيرات في الشكل في درجة حرارة الغرفة دون أن تفقد وظائفها، وهو أمر لم يتم ملاحظته في أشباه الموصلات غير العضوية التقليدية.

لدراسة قابلية تشوه CsPbX3، قام الباحثون بتصنيع أعمدة دقيقة أحادية البلورة ذات أبعاد مختلفة باستخدام طريقة البخار والسائل والصلب. لقد أجروا تجارب الضغط في الموقع، ولاحظوا حدوث انزلاقات مستمرة من الاضطرابات الجزئية داخل الشبكة البلورية لـ CsPbX3، مما يسمح للأعمدة الدقيقة بالخضوع لتغييرات مختلفة في الشكل دون أن تتكسر. تضمنت تغييرات الشكل هذه شكل L مقلوبًا، وشكل Z، وحتى شكل كأس النبيذ.

اكتشف الفريق أن حاجز الطاقة منخفض الانزلاق في CsPbX3 والروابط القوية بين الذرات كانت مسؤولة عن قدرة المادة على التحول. ووجد الباحثون أيضًا أن التشوهات لم تؤثر على الأداء الإلكتروني البصري للأعمدة الدقيقة، مما يدل على إمكانية استخدامها في الأجهزة الإلكترونية البصرية القابلة للتشوه.

توفر نتائج البحث، المنشورة في مجلة Nature Materials، رؤى مهمة حول تصميم وتصنيع أجهزة الطاقة المبتكرة والإلكترونيات القابلة للتشوه. تفتح النتائج التي توصل إليها الفريق إمكانيات جديدة لتطوير أشباه الموصلات اللدنة الجوهرية. تم دعم هذا البحث من قبل مجلس المنح البحثية في هونج كونج، وجامعة مدينة هونج كونج، والمؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية في الصين/برنامج الأبحاث المشترك في هونج كونج.

وبشكل عام، فإن هذا الإنجاز في تحويل البيروفسكايت غير العضوي بالكامل يمهد الطريق للتطوير المستقبلي للإلكترونيات المرنة وأنظمة الطاقة المتقدمة.

مصادر:

– جامعة مدينة هونغ كونغ (https://www.cityu.edu.hk)

- لي، إكس، وآخرون. (2023). التحول الممكّن متعدد الانزلاق لجميع البيروفسكايتات غير العضوية. مواد الطبيعة.