المغرب يسترجع حفريات عمرها 250 مليون سنة من الولايات المتحدة

نجح المغرب في استعادة ثلاث بقايا أحفورية، يعود تاريخها إلى 250 مليون سنة، من الولايات المتحدة. تم الإعلان عن عملية الاسترجاع خلال الندوة الأمريكية المغربية لإنفاذ القانون لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. وسلمت الحفريات إلى الحكومة المغربية من قبل السفير الأمريكي بالمغرب، بونيت تالوار، بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط.

تتكون الحفريات الثلاثة من جمجمة موساسوروس، وفك باسيلوصوريد، وفقرة الحوت الحيتاني. وشدد وزير الثقافة المغربي المهدي بن سعيد على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. وتشكل جهود الإعادة هذه جزءًا من تعاون المغرب المستمر مع مختلف الدول لاستعادة تراثه الثقافي.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتدخل فيها المغرب بنجاح لمنع المزاد غير القانوني لقطع أثرية تاريخية مهمة. وفي عام 2017، منعت البلاد بيع هيكل عظمي لديناصور بحري عمره 66 مليون سنة في باريس، والذي نشأ في خريبكة، وسط المغرب. تعكس مثل هذه المبادرات التزام المغرب بالحفاظ على تراثه الثقافي الغني وردع التجارة غير المشروعة للحفريات والتحف القيمة.

وبشكل عام، فإن استرجاع المغرب لهذه الحفريات التي يبلغ عمرها 250 مليون سنة يؤكد أهمية التعاون الدولي في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. ومن خلال الانخراط بنشاط في الشراكات وتوقيع الاتفاقيات مع الدول الأخرى، يتخذ المغرب تدابير استباقية لحماية تراثه الثقافي للأجيال القادمة.

التعاريف:

1. الحفرية: البقايا أو الآثار المحفوظة للكائنات الحية القديمة.

2. الإعادة إلى الوطن: عملية إعادة القطع الأثرية الثقافية أو العناصر ذات الأهمية التاريخية إلى بلدها الأصلي.

مصادر:

– وكالة الأناضول.