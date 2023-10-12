النتائج المبكرة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي ليست ثورية كما كان يعتقد في البداية

أثار تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) الكثير من الإثارة مع ملاحظاته الأولية، مما أدى إلى ظهور عناوين مثيرة تدعي أن النظريات الراسخة مثل الانفجار الكبير والنسبية العامة قد تم دحضها. ومع ذلك، تظهر النتائج الجديدة من دراسة باستخدام بيانات من المسح العنقودي غير المتحيز NIRISS الكندي (CANUCS) أن هذه النتائج الثورية لم تكن غير عادية كما كان من المفترض في البداية.

يعد تلسكوب جيمس ويب الفضائي أقوى تلسكوب يعمل بالأشعة تحت الحمراء على الإطلاق، وهو قادر على التقاط صور تفصيلية لبعض المجرات الأولى التي تشكلت بعد العصور المظلمة للكون المبكر. لقد أعطتنا الملاحظات السابقة من فترات لاحقة قليلًا فهمًا جيدًا لمدى سرعة تطور المجرات بناءً على فهمنا للانفجار الكبير. لكن المجرات التي حددها تلسكوب جيمس ويب الفضائي كانت بالفعل كبيرة ومشرقة ومعقدة من الناحية الهيكلية، مما يتحدى افتراضاتنا حول تطور المجرة.

يستخدم علماء الفلك تقنيات مختلفة لتحديد المجرات البعيدة، بما في ذلك البحث عن فواصل في أطياف المجرة. يمكن للمجرات ذات الكسر المزدوج، والتي تظهر فواصل في كل من أطوال موجتي ليمان وبالمر، أن تساعد علماء الفلك على استهداف المجرات على مسافات محددة. ركزت النتائج الأولية من تلسكوب جيمس ويب الفضائي على المجرات ذات الانكسار المزدوج عند انزياحات حمراء تبلغ حوالي z = 7 عندما كان عمر الكون أقل من مليار سنة.

ومع ذلك، كشفت هذه الدراسة التي استخدمت بيانات CANUCS عن وجود تحيز محتمل في اختيار المجرات ذات الفاصل المزدوج. قد تفضل هذه الطريقة المجرات الأكبر والأكثر سطوعًا، مع استبعاد المجرات الأصغر حجمًا والأخف وزنًا والأكثر برودة. حدد الفريق 19 مجرة ​​ذات فاصل مزدوج من بيانات CANUCS، ولكن عند مقارنتها بعدد أكبر من المجرات، كان من الواضح أن طريقة الاختيار يمكن أن تحرف النتائج نحو مجرات أكبر وأكثر سطوعًا.

يؤكد الباحثون على أن هذه النتائج الأولية لا تستبعد إمكانية قيام تلسكوب جيمس ويب الفضائي بفرض مراجعة لنموذجنا الكوني القياسي. ومع ذلك، فإنهم يسلطون الضوء على أننا ما زلنا في المراحل المبكرة ونحتاج إلى مزيد من البيانات والملاحظات التفصيلية لفهم الطبيعة الحقيقية لهذه المجرات البعيدة والمكان الذي يستقر فيه الغبار حقًا.

المصدر

ديسبريز، غيوم، وآخرون. "LCDM لم يمت بعد: مجرات بالمر المنكسرة الضخمة ذات الارتفاع العالي أقل شيوعًا مما تم الإبلاغ عنه سابقًا." arXiv طبعة أولية arXiv:2310.03063 (2023).