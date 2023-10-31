عجائب الفضاء الخارجي الخادعة

الفضاء الخارجي لا يفشل أبدًا في مفاجأتنا بظواهره الآسرة والغامضة. يبدو أن عيد الهالوين، على وجه الخصوص، يبرز أكثر الأشياء إثارة للاهتمام. في الآونة الأخيرة، كشفت وكالة ناسا عن صورة مذهلة أظهرت تشابهًا مذهلاً مع وجه بيكاسو على كوكب المشتري. ومع ذلك، هذا مجرد غيض من فيض السماوية.

اليوم، حصلنا على لمحة عن "يد الله" الرائعة. هذا السديم المذهل، المعروف باسم PSR B1509-58، هو بقايا نجم نابض انفجر منذ ما يقرب من 1,600 عام. وقد ولدت البقايا نمطًا ساحرًا يشبه كفًا كونيًا مكتملًا بالأصابع. تبدو النجمة المركزية داخل راحة اليد شبه إلهية، بينما يفشل اسمها في تجسيد حضورها الآسر.

تمكن تلسكوب X-Ray Polarimetry Explorer التابع لناسا من التقاط ليس فقط الألوان النابضة بالحياة ولكن أيضًا مستويات الاستقطاب داخل السديم. إنه مزيج من الاستقطاب المنخفض والاضطراب العالي الذي أدى إلى شكله المتقن، مما أثار مشاعر التفاهة والعجب.

في زاوية مختلفة من الكون، عثرت وكالة ناسا على مشهد مثير للاهتمام يشبه جمجمة في الصحراء الكبرى. يقع التكوين الغريب داخل كتلة تيبستي الصخرية، وينبثق من كالديرا ترو أو ناترون. يتألف هذا المشهد المؤلم من عيون وأنف مخروطيتين منفصلتين، بينما تتكون القشرة البيضاء من أملاح الكربونات التي تكونت نتيجة تبخر البخار البركاني الغني بالمعادن تحت شمس الصحراء الحارقة.

ولم تتوقف العجائب عند هذا الحد. التقطت شبكة ناسا All-Sky Fireball Network، وهي شبكة واسعة من الكاميرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، صورة مذهلة لنيزك. أضاف هذا النيزك، الذي يشبه شخصية مقنعة تذكرنا بشبح أو نازغول المهدد من عوالم "سيد الخواتم"، جوًا من الغموض الآخر إلى سماء الليل. وإذا لم يكن ذلك مقلقًا بدرجة كافية، فقد انطلق رائد فضاء فضولي في رحلة سير غريبة في الفضاء في الركن الأيمن السفلي من الصورة.

على مر السنين، قدمت لنا وكالة ناسا هدايا عيد الهالوين التي لا تُنسى. في عام 2019، كشفوا النقاب عن صورة لسطح الشمس، والتي تشبه بشكل لافت للنظر جاك فانوس شيطاني، لتذكيرنا بأنه حتى النجم المتوهج في مركز نظامنا الشمسي يمكن أن يحتضن روح الهالوين. بالإضافة إلى ذلك، في وقت سابق من هذا العام، أسعدتنا وكالة ناسا بصورة لسديم النجم النابض فيلا الذي يقع على بعد 1,000 سنة ضوئية. يتميز هذا السديم بشكله الدائري التقليدي، ويحمل تشابهًا مذهلاً مع الابتسامة المبهجة.

لا شك أن هذه الأمثلة الرائعة تندرج تحت الظاهرة المعروفة باسم الباريدوليا، حيث تخلق أدمغتنا المعنى والإدراك من أنماط تبدو عشوائية. تظهر الوجوه والأشكال من أكثر الأماكن غير المتوقعة، مما يحثنا على النظر إلى ما هو أبعد من المألوف واستكشاف عجائب الكون التي لا حدود لها. في حين أن عروض الباريدوليا هذه قد تخدع حواسنا، إلا أنها تقدم لنا بلا شك رحلة آسرة تتجاوز خيالنا.

أسئلة وأجوبة

ما هي الباريدوليا؟

الباريدوليا هي ظاهرة نفسية حيث يدرك دماغنا أنماطًا مألوفة، مثل الوجوه أو الأشكال، في محفزات عشوائية أو غامضة.

ما هو السديم؟

السديم عبارة عن سحابة ضخمة من الغاز والغبار في الفضاء. وغالبًا ما تكون بقايا نجم منفجر أو منطقة تتشكل فيها نجوم جديدة.

ما هو النجم النابض؟

النجم النابض هو نجم نيوتروني دوار ممغنط للغاية، وينبعث منه حزم من الإشعاع الكهرومغناطيسي. ويبدو أن هذه الحزم "تنبض" أثناء دوران النجم.

ما هي كالديرا ترو أو ناترون في الصحراء؟

كالديرا ترو أو ناترون هي حفرة بركانية تقع داخل تيبستي ماسيف، وهي سلسلة جبال في الصحراء الكبرى. وتشتهر بخصائصها الجيولوجية الفريدة وبخارها البركاني الغني بالمعادن.