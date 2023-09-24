ناسا تجري بنجاح اختبار محاكاة يوم الإطلاق لمهمة القمر Artemis II

أكمل رواد فضاء ناسا ريد وايزمان، وفيكتور جلوفر، وكريستينا كوخ، إلى جانب رائد الفضاء في وكالة الفضاء الكندية (CSA) جيريمي هانسن، مؤخرًا اختبار يوم الإطلاق المحاكى في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا كجزء من مهمة Artemis II التابعة لناسا. وتعد هذه المهمة خطوة حاسمة في خطط الوكالة لإعادة البشر إلى القمر وإرسالهم إلى المريخ.

أثناء الاختبار، اتبع الطاقم الإجراءات التي سيخضعون لها يوم الإطلاق. لقد استيقظوا في مقر طاقمهم في مبنى Neil Armstrong Operations and Checkouts في كينيدي وقاموا بوضع إصدارات تجريبية من بدلات الفضاء الخاصة بنظام بقاء طاقم Orion. ثم سافروا بعد ذلك إلى Launch Pad 39B في أسطول نقل طاقم Artemis الجديد التابع لناسا. عند وصولهم، صعدوا على متن منصة الإطلاق المتنقلة ودخلوا الغرفة البيضاء داخل ذراع وصول الطاقم.

يعد إكمال هذا الاختبار أمرًا مهمًا لأنه يضمن أن كلاً من الطاقم وفرق الأنظمة الأرضية في كينيدي مستعدون جيدًا ويفهمون الجدول الزمني لأحداث يوم الإطلاق. ستكون مهمة Artemis II أول رحلة مع طاقم على متن صاروخ نظام الإطلاق الفضائي الجديد (SLS) والمركبة الفضائية أوريون. هدفها الأساسي هو التحقق من أن أنظمة المركبة الفضائية تعمل بسلاسة مع الطاقم في بيئة الفضاء السحيق.

ستبدأ الرحلة من مركز كينيدي للفضاء، حيث سيصعد رواد الفضاء الأربعة على متن المركبة الفضائية أوريون التي تعمل بصاروخ SLS. بعد الإطلاق، سيتم إجراء مناورات متعددة لرفع المدار لوضع المركبة الفضائية على مسار العودة الحر إلى القمر. طوال المسار، سيكون الطاقم عمليًا، حيث يقوم بقيادة أوريون أثناء العمليات القريبة وتقييم الأنظمة المختلفة. وسيقومون أيضًا باختبار أنظمة الاتصالات والملاحة لضمان الاستعداد للتحليق بالقرب من القمر.

يعد Artemis II بمثابة مقدمة لمهمة Artemis III، حيث سيتم صنع التاريخ مع عودة البشر إلى القمر ووضع أنظارهم في النهاية على المريخ. تهدف جهود الاستكشاف التي تقوم بها ناسا إلى توسيع معرفتنا بالكون وإفادة البشرية.

مصادر:

- ناسا

– برنامج أنظمة الاستكشاف الأرضية التابع لناسا

- نظام الإطلاق الفضائي التابع لناسا (SLS)