ناسا تتوقع اصطدام كويكب كارثي بالأرض خلال 159 عامًا

أصدرت وكالة ناسا توقعًا بأن كويكبًا بحجم قمرنا قد يصطدم بالأرض خلال 159 عامًا. ويقدر أن قطر الكويكب، المعروف باسم بينو، يبلغ 1,610 قدم، ويمكن أن يضرب الأرض بقوة 22 قنبلة ذرية. وفي حين أن فرص الاصطدام ضئيلة، إلا أن حسابات ناسا أثارت مخاوف بشأن التأثير الكارثي المحتمل.

تم اكتشاف بينو لأول مرة في عام 1999 وتمت مراقبته عن كثب منذ ذلك الحين نظرًا لحجمه الكبير والفرصة الصغيرة ولكن المعقولة لتأثيره على كوكبنا. تصور العديد من مقاطع الفيديو على الإنترنت العواقب المدمرة لمثل هذا الحدث.

ولمزيد من التحقيق في هذا الاحتمال، أطلقت وكالة ناسا مهمة OSIRIS-REx في عام 2016. وتهدف هذه المهمة إلى التقاطع مع بينو ودراسة تكوينه. تم تحديد تاريخ الاصطدام المتوقع في 24 سبتمبر 2184، مما يمنح العلماء الوقت لجمع المزيد من المعلومات وربما تطوير استراتيجيات التخفيف.

إذا اصطدم بينو بالأرض، فسوف يطلق ما يقرب من 1,200 ميجا طن من الطاقة، أي أقوى بـ 24 مرة من أقوى سلاح نووي على الأرض. في حين أن احتمالات الاصطدام تقدر حاليًا بـ 1 من 22، تواصل ناسا مراقبة مسار بينو عن كثب وتفاعلاته الجاذبية المحتملة مع كوكبنا.

بالإضافة إلى خطر الاصطدام، جذبت لقاءات بينو القريبة مع الأرض كل ست سنوات انتباه العلماء. على الرغم من أن احتمال الاصطدام في هذه اللقاءات منخفض حاليًا، مع احتمالات تبلغ 1 في 2,700 أو 0.037%، إلا أنها تظل إحصائية جديرة بالملاحظة نظرًا لعمر الأرض.

وعلى الرغم من العواقب الكارثية المحتملة، تصنف وكالة ناسا بينو على أنه "كويكب يحتمل أن يكون خطيرا"، مع احتمال أن يصل إلى مسافة 4.65 مليون ميل من كوكبنا. لا يكمن الاهتمام العلمي ببينو في إمكانية تصادمه فحسب، بل أيضًا في تركيبه الجيولوجي والكيميائي، الذي يوفر معلومات قيمة حول أصل كوكبنا الصخري وتطوره.

تمثل مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا، والتي نجحت في جمع عينات من بينو في عام 2020، علامة بارزة في استكشاف الكويكبات واسترجاع العينات. تهدف هذه المهمة إلى تعزيز فهمنا للكويكبات وتأثيرها المحتمل على الأرض.

بشكل عام، في حين أن احتمال الاصطدام مع بينو منخفض حاليًا، فإن العواقب المحتملة والمراقبة المستمرة تؤكد أهمية البحث المستمر والاستعداد للتأثيرات المحتملة للكويكبات.

مصادر:

ناسا: الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء