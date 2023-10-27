اكتشاف جديد: شاهد خسوف القمر المذهل في المملكة العربية السعودية

الاستعداد لظاهرة لالتقاط الأنفاس! ليلة السبت هذه، سيستمتع الناس في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بمتعة حقيقية، وهي خسوف جزئي للقمر. وأكدت الجمعية الفلكية بجدة أن الخسوف سيكون مرئيا من كافة أنحاء البلاد.

وكشف ماجد أبو زهرة، رئيس الجمعية، أن خسوف القمر سيحدث عندما يدخل القمر ظل الأرض في تمام الساعة 10:35 مساءً، وسيأسر هذا الحدث السماوي المتابعين بعرضه المذهل، حيث ستكون جميع مراحل الخسوف مرئية في سماء المملكة العربية السعودية، وكذلك في مناطق عبر العالم العربي وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا. ومن البداية إلى النهاية، سيمتد الكسوف الجزئي لمدة مذهلة تبلغ ساعة و17 دقيقة، وسيحدث بين الساعة 10:35 مساءً و11:52 مساءً بتوقيت السعودية.

ويحدث خسوف القمر عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر، مما يمنع ضوء الشمس من الوصول إلى سطح القمر. على الرغم من أن هذا الحدث المرتقب هو خسوف جزئي للقمر، حيث لن يغطي القمر سوى جزء من ظل الأرض، إلا أنه يعد بأن يكون مشهدًا مذهلاً.

ستحدث ذروة الخسوف المنتظرة بفارغ الصبر في حوالي الساعة 11:14 مساءً. استعدوا بينما يسافر القمر برشاقة عبر ظل الأرض من الغرب إلى الشرق، ليصل إلى ذروته.

الأمر اللافت للنظر حقًا في خسوف القمر هو أنه يمكن ملاحظته مباشرة دون الحاجة إلى أي نظارات واقية، وهو تناقض صارخ مع كسوف الشمس. لذا، تأكد من وضع علامة على التقويم الخاص بك واستعد لهذه الظاهرة القمرية النادرة والرائعة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو خسوف القمر؟

ج: يحدث خسوف القمر عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر، مما يمنع ضوء الشمس من الوصول إلى سطح القمر.

س: هل يمكن رؤية خسوف القمر من خارج السعودية؟

ج: نعم، سيكون الخسوف الجزئي للقمر مرئيا ليس فقط في المملكة العربية السعودية ولكن أيضا في العالم العربي وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا.

س: هل تحتاج إلى أي معدات خاصة لمشاهدة خسوف القمر؟

ج: لا، يمكن رؤية خسوف القمر مباشرة دون الحاجة إلى أي نظارات واقية.