يعتقد الباحثون أن الطرق السريعة على القمر يمكن أن تعزز النقل

اقترحت دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature إمكانية إنشاء طرق سريعة على القمر، الأمر الذي يمكن أن يحدث ثورة في النقل على سطح القمر. تسلط الدراسة الضوء على الحاجة إلى تحسين البنية التحتية لدعم البعثات القمرية المستقبلية وتصف طريقة لبناء الطرق ومنصات الهبوط على القمر.

تشكل الجاذبية القمرية المنخفضة تحديًا، حيث تثير حركة المركبات القمرية جزيئات الغبار المعلقة، والتي يمكن أن يكون لها آثار ضارة على مركبات الاستكشاف. ولمواجهة هذه المشكلة، تقترح الدراسة استخدام الضوء المركز كتقنية لرصف الطرق القمرية.

في التجربة، استخدم الباحثون ليزر ثاني أكسيد الكربون عالي الطاقة لمحاكاة ضوء الشمس المركز ونظير الثرى القمري لمحاكاة التربة القمرية. يشير الثرى القمري إلى الصخور والغبار التي تشكل الطبقة السطحية للقمر. ومن خلال اختبار نقاط قوة مختلفة، حدد الفريق كثافة الليزر التي تشبه إلى حد كبير ضوء الشمس على القمر.

ومن النتائج المهمة التي توصلت إليها الدراسة أنه من الممكن بالفعل تصنيع بلاطات متشابكة كبيرة مباشرة على سطح القمر. تشكل هذه البلاطات، عند دمجها، طريقًا أو رصيفًا يسهل حركة المركبات القمرية. إن تنفيذ مثل هذه البلاطات التي يبلغ حجمها حوالي 250 ملم (9.8 بوصة) يمكن أن يقلل بشكل كبير من كمية الغبار الضار الذي يؤثر على المعدات.

وبينما توضح الدراسة جدوى إنشاء هذه البلاطات المتشابكة، يعترف الباحثون بالحاجة إلى تعزيز متانة المادة للاستخدام القمري على المدى الطويل. ستركز المرحلة التالية من البحث على تحسين تركيبة البلاط لضمان طول عمره في البيئة القمرية الصعبة.

مصادر:

- الدراسة: الطبيعة

- الثرى القمري: تنبيه علمي