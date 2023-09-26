حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

اكتشاف جديد: إنسيلادوس، قمر زحل، يرش الماء في كل مكان

Byروبرت أندرو

سبتمبر 26، 2023
اكتشاف جديد: إنسيلادوس، قمر زحل، يرش الماء في كل مكان

إنسيلادوس، أحد أقمار زحل، يتصرف مثل رشاش الماء الذي لا ينقطع. هذا القمر الصغير، الذي يبلغ قطره حوالي 300 ميل، مسؤول عن توفير الماء والجليد الذي يشكل إحدى حلقات زحل الشهيرة. كما أنه يطلق الماء في جميع أنحاء نظام زحل بأكمله.

في عام 2005، حققت المركبة الفضائية كاسيني اكتشافًا رائدًا للينابيع الساخنة المنبعثة من القطب الجنوبي لإنسيلادوس. هذه السخانات، التي تطلق الماء إلى الفضاء، تم فحصها منذ ذلك الحين بواسطة كاسيني، والتي حلقت عبرها لتحليل تركيبها.

لقد قرر العلماء أن المياه المتدفقة من القمر إنسيلادوس تنبع من محيط عالمي أسفل السطح الجليدي للقمر. تحت المحيط، من المحتمل أن تحتوي "فتحات" الماء الساخن على معادن، مما يوفر جميع المكونات الضرورية للحياة.

وفي أواخر عام 2020، رصد تلسكوب جيمس ويب الفضائي قمر إنسيلادوس وأكد أن السخانات لا تزال نشطة. تطلق هذه السخانات مياهًا كافية لملء حوض سباحة أولمبي خلال ساعتين فقط. تندمج المياه لتشكل "عمودًا" ضخمًا يمتد لمسافة تزيد عن 6,000 ميل من سطح القمر. بسبب حركة إنسيلادوس المدارية حول زحل، ينتشر العمود ويشكل "دونات" من الجليد، يشمل الحلقة الخارجية للكوكب. ونتيجة لذلك، يتم تجديد نظام حلقات زحل باستمرار عن طريق العمود.

ومع ذلك، فإن ما يقرب من ثلثي الماء الموجود في العمود يتبدد، مما يخلق "ضبابًا" رقيقًا ومتجمدًا يتخلل جميع حلقات زحل. يوفر هذا الاكتشاف رؤى قيمة حول التفاعلات والديناميكيات المعقدة داخل نظام زحل.

ومن الجدير بالذكر أن تلسكوب جيمس ويب الفضائي القادم، المقرر إطلاقه في أواخر عام 2021، سيستمر في تقديم ملاحظات أكثر تفصيلاً عن إنسيلادوس والأجرام السماوية الأخرى، مما يزيد من تعميق فهمنا لأسرار الكون.

مصادر:
– إنسيلادوس: قمر زحل يرش الماء في كل مكان – داموند بينينجفيلد
– مصدر الصورة: NASA/JPL-Caltech

By روبرت أندرو

منشور له صلة

علوم

رؤى جديدة حول تكوين النجوم والكوكب: ملاحظات لنظام نجمي ثلاثي

سبتمبر 26، 2023 غابرييل بوتا
علوم

العلماء يحددون القارة العملاقة المستقبلية، ومن غير المرجح أن تنضم إليها نيوزيلندا

سبتمبر 26، 2023 روبرت أندرو
علوم

كبسولة OSIRIS-REx التابعة لناسا تهبط بأمان على الأرض حاملة عينات من الكويكب

سبتمبر 26، 2023 روبرت أندرو

فاتك

علوم

اكتشاف جديد: إنسيلادوس، قمر زحل، يرش الماء في كل مكان

سبتمبر 26، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

رؤى جديدة حول تكوين النجوم والكوكب: ملاحظات لنظام نجمي ثلاثي

سبتمبر 26، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

العلماء يحددون القارة العملاقة المستقبلية، ومن غير المرجح أن تنضم إليها نيوزيلندا

سبتمبر 26، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

كبسولة OSIRIS-REx التابعة لناسا تهبط بأمان على الأرض حاملة عينات من الكويكب

سبتمبر 26، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات