اكتشاف جديد: إنسيلادوس، قمر زحل، يرش الماء في كل مكان

إنسيلادوس، أحد أقمار زحل، يتصرف مثل رشاش الماء الذي لا ينقطع. هذا القمر الصغير، الذي يبلغ قطره حوالي 300 ميل، مسؤول عن توفير الماء والجليد الذي يشكل إحدى حلقات زحل الشهيرة. كما أنه يطلق الماء في جميع أنحاء نظام زحل بأكمله.

في عام 2005، حققت المركبة الفضائية كاسيني اكتشافًا رائدًا للينابيع الساخنة المنبعثة من القطب الجنوبي لإنسيلادوس. هذه السخانات، التي تطلق الماء إلى الفضاء، تم فحصها منذ ذلك الحين بواسطة كاسيني، والتي حلقت عبرها لتحليل تركيبها.

لقد قرر العلماء أن المياه المتدفقة من القمر إنسيلادوس تنبع من محيط عالمي أسفل السطح الجليدي للقمر. تحت المحيط، من المحتمل أن تحتوي "فتحات" الماء الساخن على معادن، مما يوفر جميع المكونات الضرورية للحياة.

وفي أواخر عام 2020، رصد تلسكوب جيمس ويب الفضائي قمر إنسيلادوس وأكد أن السخانات لا تزال نشطة. تطلق هذه السخانات مياهًا كافية لملء حوض سباحة أولمبي خلال ساعتين فقط. تندمج المياه لتشكل "عمودًا" ضخمًا يمتد لمسافة تزيد عن 6,000 ميل من سطح القمر. بسبب حركة إنسيلادوس المدارية حول زحل، ينتشر العمود ويشكل "دونات" من الجليد، يشمل الحلقة الخارجية للكوكب. ونتيجة لذلك، يتم تجديد نظام حلقات زحل باستمرار عن طريق العمود.

ومع ذلك، فإن ما يقرب من ثلثي الماء الموجود في العمود يتبدد، مما يخلق "ضبابًا" رقيقًا ومتجمدًا يتخلل جميع حلقات زحل. يوفر هذا الاكتشاف رؤى قيمة حول التفاعلات والديناميكيات المعقدة داخل نظام زحل.

ومن الجدير بالذكر أن تلسكوب جيمس ويب الفضائي القادم، المقرر إطلاقه في أواخر عام 2021، سيستمر في تقديم ملاحظات أكثر تفصيلاً عن إنسيلادوس والأجرام السماوية الأخرى، مما يزيد من تعميق فهمنا لأسرار الكون.

مصادر:

– إنسيلادوس: قمر زحل يرش الماء في كل مكان – داموند بينينجفيلد

– مصدر الصورة: NASA/JPL-Caltech