دراسة تؤكد دوران الثقب الأسود الهائل في مجرة ​​الراديو M87

قدمت دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature أدلة دامغة على دوران ثقب أسود هائل يقع في مركز المجرة الراديوية القريبة M87. واستخدمت الدراسة، بقيادة الدكتور كوي يوتشو وأجراها فريق دولي من العلماء، التلسكوبات الراديوية من جميع أنحاء العالم لتحقيق هذا الاكتشاف المثير.

يقع M87 على بعد 55 مليون سنة ضوئية من الأرض، ويحتوي على ثقب أسود ضخم تبلغ كتلته حوالي 6.5 مليار مرة كتلة الشمس. إحدى الميزات المثيرة للاهتمام في المجرة هي نفاثتها المتذبذبة، التي تتحرك لأعلى ولأسفل بسعة تبلغ حوالي 10 درجات.

قام الفريق بتحليل دقيق لبيانات التلسكوب الممتدة من عام 2000 إلى عام 2022، ووجد دورة متكررة مدتها 11 عامًا في الحركة المسبقة للقاعدة النفاثة. يتماشى هذا الاكتشاف مع التنبؤات التي قدمتها النظرية النسبية العامة لأينشتاين، والتي تنشئ صلة مباشرة بين السلوك الديناميكي للتدفق ودوران الثقب الأسود المركزي الهائل.

وكشف التحليل أن محور دوران القرص التراكمي، وهو قرص المادة المتصاعد نحو الثقب الأسود، ينحرف عن محور دوران الثقب الأسود. يتسبب هذا الاختلال في الحركة المسبقة للنفث ويقدم دليلًا واضحًا على أن الثقب الأسود الهائل في M87 يدور بالفعل.

وأعرب المؤلف المشارك للدراسة، الدكتور كوي يوتشو، عن سعادته بالنتائج، مؤكدا على أهمية تجميع البيانات عالية الدقة على مدى عقدين من الزمن لتحقيق هذه النتيجة. إن تأكيد دوران الثقب الأسود يجلب اليقين للعلماء الذين كانوا يدرسون الثقب الأسود M87، خاصة بعد نجاح التقاط صورته باستخدام تلسكوب أفق الحدث.

تحمل M87 أهمية تاريخية في علم الفلك، حيث تم التعرف على أول تدفق فيزيائي فلكي رصدي في عام 1918. وقد سمح قربها النسبي من الأرض للعلماء بدراسة مناطق تكوين التدفقات بالقرب من الثقب الأسود بتفصيل كبير.

من المعروف أن الثقوب السوداء الهائلة مثل تلك الموجودة في M87 هي أجرام سماوية مدمرة يمكنها تجميع كميات هائلة من المواد وإنتاج نفاثات قوية من البلازما. تسافر هذه الطائرات بسرعات تقترب من سرعة الضوء وتمتد لآلاف السنين الضوئية في الفضاء. ويلعب دوران الثقب الأسود دورًا حاسمًا في هذه العملية، حيث يستخرج الطاقة من الثقب الأسود ويدفع المواد المحيطة إلى الخارج بقوة كبيرة.

يؤثر دوران الثقب الأسود أيضًا على الزمكان المحيط به، مما يتسبب في سحب الأجسام القريبة على طول محور دورانه، وهي ظاهرة تُعرف باسم "سحب الإطار". يساهم هذا التأثير في الحركة المسبقة للنفث ويقدم دليلاً لا يمكن إنكاره على دوران الثقب الأسود.

وشملت الدراسة أكثر من 20 تلسكوبا من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك التلسكوبات الراديوية الصينية تيانما بطول 65 مترا وشينجيانغ البالغ طولها 26 مترا، والمعروفة بحساسيتها العالية ودقة زاويتها. ومن المتوقع أن تأتي المساهمات المستقبلية من تلسكوب شيجاتسي الراديوي الذي يبلغ قطره 40 مترًا، والذي هو قيد الإنشاء حاليًا، والذي سيعزز قدرات التصوير لعمليات رصد الطول الموجي أقل من المليمتر.

على الرغم من أن هذا البحث قد قدم رؤى مهمة، إلا أنه لا تزال هناك أسئلة بدون إجابة فيما يتعلق ببنية القرص التراكمي والدوران الدقيق للثقب الأسود M87. ويتوقع العلماء اكتشاف المزيد من المصادر ذات التكوينات المماثلة، مما سيعزز فهمنا للثقوب السوداء فائقة الكتلة.

المصادر: الطبيعة، مختبر تشجيانغ، المرصد الفلكي الوطني في اليابان