تأثير الضوضاء الحضرية على قرود الطمارين وتواصلهم

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من الجامعة الفيدرالية دو أمازوناس وجامعة أنجليا روسكين (ARU) كيف تتكيف قرود الطمارين المهددة بالانقراض مع تقنيات الاتصال الخاصة بها استجابةً للتلوث الضوضائي الناجم عن الإنسان. تعتمد هذه القرود، التي تعيش في منطقة صغيرة في وسط البرازيل، بشكل أساسي على النداءات الصوتية وعلامات الروائح للتواصل، ولكنها تواجه الآن التحدي المتمثل في التكيف مع البيئات الحضرية.

أجرى فريق البحث ملاحظات على تسع مجموعات من قرد الطمارين البري، وتتبع سلوكهم لمدة 10 أيام. كان المصدر الرئيسي للضوضاء التي يحدثها الإنسان في بيئتها هو حركة المرور على الطرق، لكن ضوضاء الطائرات وزوار المتنزهات والعمليات العسكرية ساهمت أيضًا في مستويات الضوضاء الإجمالية.

واكتشفت الدراسة وجود علاقة بين الزيادة في الضوضاء الحضرية وتواتر علامات الرائحة بين القرود. وبما أن الضوضاء تعيق التواصل الصوتي، فإن القرود تعتمد أكثر على علامات الرائحة لنقل الرسائل.

يستخدم قرد الطمارين علامات رائحة مختلفة لأغراض مختلفة، بما في ذلك المعلومات الإقليمية والإنجابية. هذا التكيف التطوري يسمح لهم بالتواصل على مدى فترة طويلة. ومع ذلك، قد لا تكون فعالة مثل النداءات الصوتية، خاصة وأن بيئتها أصبحت مجزأة بسبب التحضر.

وأكد الدكتور جاكوب دان، الأستاذ المشارك في علم الأحياء التطوري بجامعة ARU، أن الأنشطة البشرية قد غيرت بشكل كبير المناظر الطبيعية الصوتية التي تكيفت معها العديد من الأنواع في الأصل. يُعتقد أن ارتفاع علامات الرائحة بين قرد الطمارين هو تكيف مرن مع هذه التغييرات في بيئتهم.

يسلط هذا البحث الضوء على التحولات السلوكية للحيوانات في البيئات الحضرية ويسلط الضوء على التحديات المحتملة التي تواجهها الأنواع المهددة بالانقراض مثل قرد الطمارين. من الضروري إجراء المزيد من الدراسات لفهم كيفية تأثير الضوضاء الحضرية على الجوانب الأخرى من سلوكهم وبقائهم بشكل عام.

مصادر:

- دراسة أجراها باحثون من الجامعة الفيدرالية دو أمازوناس وجامعة أنجليا روسكين (ARU)

– نشرت في مجلة علم الأخلاق وعلم البيئة والتطور

- التمويل مقدم من الجمعية الجغرافية الوطنية، ومؤسسة روفورد، وصندوق عمل الرئيسيات، والجمعية الدولية لعلم الرئيسيات