القرود تزيد من استخدام علامات الرائحة للتعويض عن التلوث الضوضائي البشري

وجدت دراسة جديدة أن قرد الطمارين يزيد من استخدامه لعلامات الرائحة للتعويض عن التلوث الضوضائي البشري. يعتبر قرد الطمارين من الأنواع الرئيسية الموجودة في وسط البرازيل، ولكن موطنه يتعرض للتعدي بشكل متزايد من قبل البيئات الحضرية. استخدمت الدراسة، التي أجراها باحثون من الجامعة الفيدرالية دو أمازوناس وجامعة أنجليا روسكين، التتبع اللاسلكي لمراقبة سلوك تسع مجموعات منفصلة من قرد الطمارين البري. ووجد الباحثون أن وتيرة وضع علامات الرائحة زادت بما يتماشى مع مستويات الضوضاء الناجمة عن حركة المرور على الطرق، والطائرات، وزوار الحديقة، والنشاط العسكري. يشير هذا إلى أن القرود تعتمد بشكل أكبر على علامات الرائحة عندما يصبح تواصلها الصوتي أقل فعالية بسبب الضوضاء البشرية.

يعد التواصل أمرًا حيويًا لبقاء النوع، ويستخدم قرد الطمارين علامات الرائحة لنقل المعلومات الإنجابية والإقليمية. يوضح المؤلف الرئيسي للدراسة، تينارا سوبروزا، أن العديد من الأنواع تعتمد على الإشارات الصوتية للحصول على معلومات أساسية، مثل جذب الشريك، والبحث عن الطعام، وتنبيهات الحيوانات المفترسة. يشير البحث إلى أن التحضر وزيادة مستويات الضوضاء يؤثران على التواصل بين قرد الطمارين. ومع زحف المشهد الحضري إلى أراضيهم، أصبحت علامات الرائحة أكثر انتشارًا كوسيلة للاتصال.

يشير المؤلف المشارك الدكتور جاكوب دان إلى أن البشر أدخلوا محفزات إضافية إلى المناظر الصوتية للحيوانات، مما أدى إلى حجب الأصوات الطبيعية. يُنظر إلى الاستخدام المتزايد لعلامات الرائحة بواسطة قرد الطمارين على أنه استجابة مرنة لهذا التغير البيئي. ومع ذلك، على عكس المكالمات الصوتية، فإن علامات الرائحة ليست فعالة في التواصل لمسافات طويلة. مع تزايد تجزئة موطن قرد الطمارين وزيادة عزلة المجموعات، قد يكون لهذا التكيف تأثير ضار على الأنواع المعرضة بالفعل لخطر الانقراض.

بشكل عام، تسلط الدراسة الضوء على الطرق التي تقوم بها الحيوانات بتكييف سلوكها استجابة للتغيرات التي يسببها الإنسان في بيئتها. يعد فهم هذه التعديلات أمرًا بالغ الأهمية لجهود الحفظ وضمان بقاء الأنواع المهددة بالانقراض.

المصدر

- تاينارا في. سوبروزا وآخرون، هل يزيد قرد الطمارين من علامات الرائحة استجابةً للضوضاء الحضرية؟، علم البيئة وعلم الأخلاق والتطور