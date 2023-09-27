تؤكد الطائرة المتذبذبة لـ M87 دوران الثقب الأسود الهائل

أكدت دراسة حديثة بقيادة الباحث الصيني الدكتور كوي يوتشو دوران ثقب أسود هائل في المجرة الراديوية القريبة M87. واستخدمت الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature، شبكة عالمية من التلسكوبات الراديوية وحللت بيانات التلسكوب من عام 2000 إلى عام 2022. لاحظ فريق البحث تيارًا متذبذبًا في M87 يتأرجح لأعلى ولأسفل بسعة تبلغ حوالي 10 درجات، مما يوفر دليلاً على دوران الثقب الأسود.

لقد حيرت الثقوب السوداء الهائلة الموجودة في مراكز المجرات النشطة العلماء لفترة طويلة بسبب قدرتها على تجميع كميات هائلة من المواد وإصدار تدفقات بلازما قوية إلى الخارج، تُعرف باسم النفاثات. ظلت آلية نقل الطاقة بين الثقوب السوداء الهائلة، والأقراص التراكمية، والنفاثات النسبية لغزًا لأكثر من قرن من الزمان.

ركزت الدراسة على M87، وهي مجرة ​​تم اكتشاف أول تدفق فيزيائي فلكي للرصد فيها في عام 1918. ومن خلال تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من خلال قياس التداخل الأساسي الطويل جدًا (VLBI)، اكتشف الفريق تدفقًا نفاثًا دوريًا في قاعدة الثقب الأسود في M87، مما يوفر نظرة ثاقبة حول تدور. كشف تحليل فريق البحث أن محور دوران قرص التراكم ينحرف عن محور دوران الثقب الأسود، مما يؤدي إلى حركة النفاثات.

يلقي هذا الاكتشاف الضوء على سلوك الأقراص التراكمية وعلاقتها بالثقوب السوداء فائقة الكتلة. عندما يدور الثقب الأسود، فإنه يسحب الأجسام القريبة على طول محور دورانه، وهو ما يُعرف باسم "سحب الإطار". تؤكد حركة النفاثات أن الثقب الأسود الهائل في M87 يدور بالفعل.

تعتبر نتائج هذه الدراسة مهمة في تعزيز فهمنا للثقوب السوداء فائقة الكتلة وخصائصها. وقال الدكتور كوي يوتشو، المؤلف الرئيسي للدراسة: "نحن سعداء بهذه النتيجة المهمة". "كان تجميع البيانات عالية الدقة على مدار عقدين من الزمن وإجراء تحليل شامل أمرًا ضروريًا لتحقيق هذا الإنجاز."

استخدم البحث ملاحظات من شبكة VLBI لشرق آسيا (EAVN)، والمصفوفة الأساسية الطويلة جدًا (VLBA)، والمصفوفة المشتركة لـ KVN وVERA (KaVA)، وشبكة شرق آسيا إلى إيطاليا العالمية تقريبًا (EATING).

توفر هذه الدراسة الرائدة دليلًا إضافيًا على الديناميكيات المعقدة للثقوب السوداء فائقة الكتلة ودورها في تشكيل الكون.

مصادر:

- يوتشو كوي وآخرون. 2023، Intouchable Lab@Openverse وZhejiang Lab.

- طبيعة