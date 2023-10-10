طريقة جديدة لرصد انبعاثات التعدين في الحزام النحاسي في أفريقيا باستخدام بيانات الأقمار الصناعية

تشتهر منطقة كوبربيلت في زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية منذ فترة طويلة باستخراج المعادن بشكل كبير. في الواقع، كان يمثل 73% من إمدادات الكوبالت العالمية في عام 2022 وفقًا لما أفاد به معهد الكوبالت. ومع ذلك، فإن الآثار البيئية والصحية الناجمة عن نشاط التعدين المكثف في هذه المنطقة أثارت المخاوف.

ولمعالجة هذه المخاوف، أجرى باحثون من المركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي (NCAR) دراسة لإيجاد طريقة بديلة لرصد البصمة البيئية لصناعة التعدين. واكتشفوا أن الأقمار الصناعية يمكنها اكتشاف وقياس الانبعاثات الناتجة عن عمليات التعدين بشكل فعال.

استخدمت الدراسة بيانات من أداة مراقبة TROPOspheric (TROPOMI) على القمر الصناعي Copernicus Sentinel-5 Precursor (S-5P). ومن خلال التركيز على انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين، وهو مكون رئيسي للضباب الدخاني، تمكن الباحثون من تحديد أنماط انبعاث متميزة تتوافق مع مناجم النحاس والكوبالت الفردية. وارتبطت مستويات الانبعاثات هذه ارتباطًا وثيقًا بإنتاج المعادن السنوي للمناجم، مما يدل على دقة القمر الصناعي في مراقبة أنشطة التعدين على الأرض.

إن الآثار المترتبة على هذا البحث تتجاوز منطقة كوبربيلت. يمكن أن توفر مراقبة عمليات التعدين في المناطق النائية نظرة ثاقبة للعواقب البيئية للتعدين وتقدير نمو هذه الأنشطة. بالإضافة إلى ذلك، تعد مراقبة الانبعاثات أمرًا بالغ الأهمية لفهم التأثير على المجتمعات المجاورة ويمكن أن تساعد الهيئات التنظيمية المحلية في اتخاذ قرارات مستنيرة.

وفي حين قدم القمر الصناعي S-5P بيانات قيمة، فإنه يمكن تحقيق مراقبة أكثر شمولاً من خلال استخدام الأقمار الصناعية المستقرة بالنسبة إلى الأرض والتي توفر تحديثات كل ساعة حول مستويات الانبعاثات. ومع ذلك، في الوقت الحالي، لا تغطي هذه الأقمار الصناعية أفريقيا أو مناطق أخرى في الجنوب العالمي. ومن الممكن أن يؤدي تنفيذ الأقمار الصناعية المستقرة بالنسبة إلى الأرض إلى إحداث ثورة في التنبؤ بجودة الهواء وتوفير معلومات حيوية للإشراف البيئي والنمو المستدام.

ونشرت الدراسة التي أجراها NCAR في مجلة Geophysical Research Letters. يسلط هذا البحث الضوء على إمكانات مراقبة الأقمار الصناعية كأداة قوية لفهم وتخفيف الآثار البيئية للأنشطة البشرية، لا سيما في المناطق التي تشارك بشكل كبير في استخراج الموارد.

مصادر:

– رسائل البحوث الجيوفيزيائية (مجلة)

– معهد الكوبالت (منظمة)

– المركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي (NCAR)