جزيء كربوهيدرات من البكتيريا البحرية يظهر نتائج واعدة في علاج متلازمة سانفيليبو

اكتشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة Carbohydra Polymers أن جزيء الكربوهيدرات المشتق من البكتيريا البحرية قد يحمل إمكانات علاجية لعلاج متلازمة سانفيليبو من النوع أ. متلازمة سانفيليبو هي اضطراب وراثي نادر ناجم عن نقص الإنزيمات المحددة اللازمة لتكسير كبريتات الهيباران، والتي يؤدي إلى تراكم الشظايا السامة في الخلايا والتنكس العصبي اللاحق.

أجرى الباحثون تجارب باستخدام جزيئات مشتقة من بكتيريا أعماق البحار وقارنوا آثارها بمشتقات الهيبارين. أظهرت هذه الجزيئات البحرية، المعروفة باسم السكريات البحرية، القدرة على تثبيط الإنزيم المسؤول عن بدء تحلل كبريتات الهيباران. وكانت الجزيئات البحرية أكثر كفاءة من مشتقات الهيبارين في منع تحلل كبريتات الهيبارين.

بعد ذلك، اختبر الباحثون جزيئًا محددًا، A5_3، مشتقًا من بكتيريا Vibrio diabolicus البحرية، في نموذج فأر مصاب بمتلازمة سانفيليبو من النوع A. وتم علاج الفئران بـ A5_3 ثلاث مرات أسبوعيًا لمدة ثمانية أسابيع. وجدت الدراسة أن العلاج بـ A5_3 أدى إلى تطبيع العلامات الأيضية المرتبطة باستقلاب الطاقة والوظيفة الخلوية في أدمغة الفئران. بالإضافة إلى ذلك، تم عكس علامات الالتهاب العصبي وموت الخلايا وإصابة الخلايا العصبية باستخدام علاج A5_3.

كما لاحظت الدراسة استعادة جزئية لسلامة الأنسجة في المادة البيضاء في الدماغ، والتي تحتوي على نتوءات الخلايا العصبية. تم عكس العجز الحركي الذي أظهره نموذج الفأر لمتلازمة سانفيليبو من النوع A جزئيًا عن طريق العلاج A5_3. والأهم من ذلك أن العلاج كان جيد التحمل من قبل الفئران.

تشير هذه النتائج إلى أن A5_3، وهو جزيء كربوهيدرات مشتق من البكتيريا البحرية، لديه القدرة على تقليل الالتهاب، وعكس الخلل الأيضي، والحفاظ على سلامة أنسجة المخ في متلازمة سانفيليبو من النوع A. ويعتقد الباحثون أن هذه النتائج تسلط الضوء على فئة جديدة من الجزيئات ذات القدرة العلاجية. إمكانية منع التنكس العصبي في أشكال مختلفة من متلازمة سانفيليبو. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم آليات العمل بشكل أفضل وتحسين إدارة هذه المركبات.

مصادر:

- ""عديد السكاريد البحري الكبريتي منخفض الوزن الجزيئي: جزيئات واعدة لمنع التنكس العصبي في داء عديد السكاريد المخاطي IIIA؟" – البوليمرات الكربوهيدراتية