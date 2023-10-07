تشير دراسة جديدة إلى أن النظام الشمسي الخارجي يمكن أن يحمل رؤى مدهشة حول الجاذبية

قد لا تحتوي المناطق الخارجية لنظامنا الشمسي، وتحديدًا حزام كويبر، ليس فقط على كوكب تاسع غامض، بل أيضًا على أدلة يمكن أن تتحدى فهمنا للجاذبية. اقترح اثنان من الفيزيائيين النظريين، هارش ماثور من جامعة كيس ويسترن ريسيرف وكاثرين براون من كلية هاميلتون، أن الحالات الشاذة التي لوحظت في مدارات الأجسام في النظام الشمسي الخارجي يمكن تفسيرها من خلال قانون الجاذبية المعدل المعروف باسم ديناميات نيوتن المعدلة (MOND). ).

يفترض MOND أن قانون الجاذبية لإسحاق نيوتن يظل صحيحًا حتى نقطة معينة، وبعدها يتولى سلوك جاذبية مختلف. نجحت هذه النظرية في تفسير عمليات الرصد على نطاق المجرة، وتعتبر أحيانًا بديلاً لمفهوم المادة المظلمة. ومع ذلك، تظهر دراسة ماثور وبراون أن MOND يمكن أن يكون له أيضًا تأثيرات ملحوظة على النظام الشمسي الخارجي.

اكتشف الباحثون محاذاة مذهلة بين مدارات الأجسام من مجموعة بيانات الكوكب التاسع الافتراضية ومجال الجاذبية لمجرة درب التبانة عندما قاموا بتطبيق MOND. تشير هذه النتيجة إلى أنه على مدى ملايين السنين، قد يتم سحب الأجسام الموجودة في النظام الشمسي الخارجي إلى محاذاة مع مجال الجاذبية للمجرة.

في حين أن مجموعة البيانات الحالية محدودة، واقترح علماء فلك آخرون تفسيرات بديلة للحالات الشاذة المدارية المرصودة، فإن عمل ماثور وبراون يسلط الضوء على إمكانات النظام الشمسي الخارجي كمختبر لدراسة الجاذبية والمشكلات الأساسية في الفيزياء.

وستكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث والملاحظات لتأكيد هذه النتائج وتحديد ما إذا كان قانون الجاذبية المعدل أو الكوكب غير المكتشف هو المسؤول عن الحالات الشاذة المرصودة في النظام الشمسي الخارجي.

المرجع: "ديناميكيات نيوتن المعدلة كبديل لفرضية الكوكب التاسع" بقلم كاثرين براون وهارش ماثور، المجلة الفلكية.

مصادر:

- ناسا، وكالة الفضاء الأوروبية، وج. بيكون (STScI)

- جامعة كيس ويسترن ريزيرف

- كلية هاميلتون