يتيح البرنامج الجديد إجراء اختبار أسرع وأرخص لتصميمات محركات الطائرات

يمكن أن يكون العيش بالقرب من المطار تجربة صاخبة، حيث أن هدير محركات الطائرات المرتفع يزعج السلام. ومع ذلك، فإن الباحثين والمهندسين في وكالة ناسا يحرزون خطوات واسعة في تقليل الضوضاء الناتجة عن المحركات التوربينية، خاصة مع زيادة الحركة الجوية من طائرات الجيل التالي. آخر تطوراتهم؟ برنامج مبتكر يتيح إجراء اختبار أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة لتكوينات المحرك المختلفة.

باستخدام الكمبيوتر العملاق Pleiades القوي الموجود في منشأة الحوسبة الفائقة المتقدمة التابعة لناسا في وادي السيليكون بكاليفورنيا، نجح العلماء في إنشاء برنامج يمكنه تصميم أداء تصميمات المحركات المختلفة بدقة. سيمكن هذا الإنجاز الباحثين من فهم مستويات الضوضاء الناتجة أثناء الإقلاع والاقتراب بشكل أفضل، دون الحاجة إلى اختبارات فيزيائية طويلة ومكلفة.

تقليديًا، كانت محاكاة الهندسة الدوارة للمحرك، مثل المحرك التوربيني، عملية تستغرق وقتًا طويلاً. ومع ذلك، استخدم فريق خبراء ناسا برنامج الإطلاق والصعود والديناميكا الهوائية للمركبة جنبًا إلى جنب مع تقنية الشبكة المنزلقة لتبسيط الحسابات. من خلال المطابقة التحليلية للنقاط الثابتة والدوارة على شبكة النمذجة، يقلل البرنامج بشكل كبير من إجراءات رسم الخرائط في وقت التشغيل.

تعتمد المحاكاة نفسها على مروحة اختبار التشخيص المصدر، وهو نموذج مبسط لمحرك توربيني يستخدم عادة في الاختبارات الفيزيائية. ومن خلال استبدال النموذج المادي بمحاكاة افتراضية، يمكن للباحثين الآن توفير الوقت والموارد الثمينة أثناء عملية الاختبار وإصدار الشهادات. يمهد هذا الإنجاز الطريق لتطوير تصميمات المحركات التوربينية التي لا تقلل من استهلاك الوقود والانبعاثات فحسب، بل تقلل أيضًا من مستويات الضوضاء.

سيتم عرض هذا الإنجاز المذهل الذي حققه باحثو ناسا في SC23، المؤتمر الدولي للحوسبة الفائقة، المقرر عقده في الفترة من 12 إلى 17 نوفمبر 2023، في دنفر، كولورادو. ستقدم الوكالة ما مجموعه 42 إنجازًا حسابيًا يسلط الضوء على التزامهم بتطوير تكنولوجيا الطيران.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو ضجيج المحرك التوربيني؟

ج: يشير ضجيج المحرك التوربيني إلى الصوت الناتج عن المحركات النفاثة، وتحديدًا تلك التي تحتوي على مروحة في المقدمة، والتي تُستخدم عادةً في الطائرات.

س: كيف يعمل البرنامج الجديد؟

ج: يستخدم البرنامج الجديد تقنية الشبكة المنزلقة والخوارزميات الحسابية المتقدمة لنمذجة أداء المحركات التوربينية المروحية بطريقة أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

س: ما أهمية تقليل ضجيج محرك الطائرة؟

ج: يعد تقليل ضوضاء محركات الطائرات أمرًا بالغ الأهمية لتقليل التأثير التخريبي على المجتمعات القريبة من المطارات وتحسين نوعية الحياة بشكل عام للمقيمين.

س: هل سيجعل البرنامج الجديد محركات الطائرات أكثر هدوءًا؟

ج: يهدف البرنامج إلى المساعدة في تطوير تصميمات المحركات التوربينية التي تقلل من حرق الوقود وتقلل الانبعاثات دون زيادة مستويات الضوضاء. في حين أنه سيساعد في تحقيق محركات أكثر هدوءًا، إلا أن تقليل الضوضاء المحدد سيعتمد على تعديلات التصميم التي تم تنفيذها.