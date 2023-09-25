نمذجة تكنولوجيا المواد اللاصقة تلقي ضوءًا جديدًا على الإدراك في عصور ما قبل التاريخ

استخدمت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة دلفت للتكنولوجيا النمذجة الحاسوبية للحصول على نظرة ثاقبة لعمليات إنتاج قطران لحاء البتولا في عصور ما قبل التاريخ وآثارها على فهم القدرات المعرفية لإنسان النياندرتال والإنسان الحديث المبكر. ونشرت نتائج الدراسة في التقارير العلمية.

يعتبر قطران لحاء البتولا واحدًا من أقدم التقنيات التحويلية، ويوفر تحليل الأساليب المستخدمة لإنشاء هذه المادة رؤى قيمة حول السلوكيات والإدراك الفني لإنسان النياندرتال. استخدم الباحثون نماذج شبكة بيتري، وهي لغة نمذجة رسمية، لدراسة طرق إنتاج قطران لحاء البتولا. كما قاموا بتطبيق مقاييس من الأدبيات الموجودة لقياس التعقيد.

تشير نتائج الدراسة إلى أن إنسان النياندرتال ربما استخدم عملية إنتاج معقدة لتكوين القطران، مما يشير إلى الحاجة إلى السمات المعرفية المرتبطة بالتفكير والسلوك الحديث. ووجد الباحثون أن إنسان النياندرتال كان عليه التعامل مع كمية كبيرة من المعلومات وامتلاك فهم لكيفية نقل هذه المعلومات بشكل فعال.

علاوة على ذلك، استكشفت الدراسة مدى تأثير توسيع نطاق العملية التكنولوجية لإنتاج القطران على تعقيدها. اكتشف الباحثون أن توسيع نطاق الإنتاج زاد بشكل كبير من تعقيد عملية الإنتاج، مما يشير إلى أن إنسان النياندرتال ربما استخدم أساليب مختلفة أو عمل بشكل تعاوني كمجموعة.

يعد فهم عمليات إنتاج المواد القديمة مثل قطران لحاء البتولا أمرًا بالغ الأهمية للبحث الأثري وتطوير مواد جديدة. ومن خلال التحقيق في كيفية إنشاء هذه المواد في الماضي، يمكن للباحثين الحصول على نظرة ثاقبة للظروف اللازمة لإنشاء مواد جديدة بالموارد المتاحة اليوم.

وبشكل عام، تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية النمذجة الحاسوبية في الكشف عن القدرات والسلوكيات المعرفية لدى البشر الأوائل. ومن خلال دراسة عمليات إنتاج المواد القديمة، يمكن للباحثين تسليط ضوء جديد على الابتكارات التكنولوجية لأسلافنا.

مصادر:

- بول آر بي كوزويك وآخرون، توسيع نطاق عمليات إنتاج القطران في العصر الحجري القديم يزيد بشكل كبير من التعقيد السلوكي، التقارير العلمية (2023). دوى: 10.1038/s41598-023-41963-z

– سيباستيان فاجاردو وآخرون، قياس التعقيد التكنولوجي القديم وآثاره المعرفية باستخدام شبكات بيتري، التقارير العلمية (2023). دوى: 10.1038/s41598-023-42078-1

- مقدمة من جامعة دلفت للتكنولوجيا