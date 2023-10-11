يُظهر النموذج أن تبريد درجات حرارة سطح البحر القديم قد أدى على الأرجح إلى التنوع البيولوجي الأوردوفيشي العظيم

قام فريق من علماء الأرض من فرنسا والنرويج بتطوير نموذج لشرح التنوع البيولوجي الأوردوفيشي العظيم، وهو أكبر طفرة في علم الأحياء البحرية في تاريخ الأرض. ويشير الباحثون إلى أن الزيادة في تنوع المحيطات قبل 450 مليون سنة ترجع إلى حد كبير إلى انخفاض درجات حرارة سطح البحر العالمية.

اقترحت دراسات سابقة تفسيرات مختلفة للزيادة المفاجئة في تنوع المحيطات خلال التنوع البيولوجي الأوردوفيشي العظيم، بما في ذلك الزيادات في الأكسجين الجوي، والانجراف القاري، وتأثيرات ضربة النيزك. ومع ذلك، يركز هذا النموذج الجديد على انخفاض درجات حرارة سطح البحر باعتباره السبب الأكثر احتمالا.

ومن خلال الجمع بين بيانات النموذج المناخي والبيانات الأحفورية والنماذج البيئية، أنشأ الباحثون نموذجًا يصور الظروف منذ ما يقرب من 440 إلى 490 مليون سنة مضت. ويبين النموذج أنه مع انخفاض درجات حرارة الغلاف الجوي، انخفضت أيضًا درجات حرارة سطح المحيط، خاصة في المناطق الضحلة. وأدى ذلك إلى ظهور تدرجات تبريد، حيث يكون الماء الأبرد بالقرب من القطبين والماء الأكثر دفئًا باتجاه خط الاستواء.

ووفقا للباحثين، خلقت تدرجات التبريد هذه ظروفا أكثر ملاءمة للحياة البحرية. قبل التنوع البيولوجي الأوردوفيشي العظيم، كانت درجات حرارة المحيطات دافئة للغاية بحيث لا تدعم الأنواع البحرية المتنوعة، وخاصة في المناطق الاستوائية. ومع ذلك، مع تبريد البحر، انتقلت الأنواع نحو خط الاستواء، مما أدى إلى تطور أنواع مختلفة من الأنواع للتكيف مع تدرجات درجات الحرارة المتغيرة.

يقدم هذا البحث نظرة ثاقبة للعوامل التي ساهمت في زيادة التنوع البيولوجي البحري خلال التنوع البيولوجي الأوردوفيشي العظيم. تسلط النتائج الضوء على أهمية فهم التغيرات المناخية الماضية وتأثيرها على النظم البيئية للأرض.

المصدر

– دانييل إلياهو أونتيفيروس وآخرون، تأثير تبريد المناخ العالمي على التنوع البيولوجي البحري في العصر الأوردوفيشي، Nature Communications (2023). دوى: 10.1038/s41467-023-41685-ث