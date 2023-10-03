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نموذج لهوائي التمثيل الضوئي: إمكانية استخدام أنواع مختلفة من النباتات على الكواكب الصخرية الشبيهة بالأرض

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 3، 2023
نموذج لهوائي التمثيل الضوئي: إمكانية استخدام أنواع مختلفة من النباتات على الكواكب الصخرية الشبيهة بالأرض

قام فريق من علماء الأحياء وعلماء البيئة والكيميائيين في جامعة كوين ماري في لندن بتطوير نموذج يشير إلى إمكانية نمو أنواع مختلفة من النباتات على الكواكب الصخرية الشبيهة بالأرض. وفي دراسة نشرت في مجلة الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية، اكتشف الباحثون إمكانية وجود هوائي التمثيل الضوئي على الكواكب الأخرى وكيف يمكن أن يدعموا نمو أنواع مختلفة من النباتات.

وركز الباحثون على هوائيات التمثيل الضوئي، المسؤولة عن حصد الضوء في النباتات على الأرض. عادةً، تعمل هذه الهوائيات فقط مع الضوء في نطاق 400 نانومتر إلى 700 نانومتر. ومع ذلك، لاحظ الفريق أن العديد من الكواكب الخارجية المرصودة في المنطقة الصالحة للسكن تدور حول أقزام حمراء، والتي ينبعث منها الضوء خارج هذا النطاق. وهذا يعني أن النباتات الموجودة على مثل هذه الكواكب يجب أن تكون فعالة للغاية وقد تتطور بشكل مختلف عن تلك الموجودة على الأرض.

تقترح الدراسة أن هوائي التمثيل الضوئي يمكن أن يعمل مع غازات أخرى غير الأكسجين، مثل الكبريت، مما يسمح بتطور أنواع مختلفة من النباتات. ونتيجة لذلك، قد لا تكون هذه النباتات الموجودة خارج كوكب الأرض خضراء، ولكن يمكن أن يكون لها ألوان مثل الأرجواني أو البرتقالي أو الأحمر، اعتمادًا على الطول الموجي للضوء الذي تستخدمه للحصول على الطاقة.

ويؤكد الباحثون أن هذه النباتات ستظل بحاجة إلى العناصر الغذائية من التربة، على الرغم من أن تكوين التربة من المرجح أن يختلف عن ذلك الموجود على الأرض. تشير نماذجهم إلى أن هوائي التمثيل الضوئي يمكنه معالجة الأطوال الموجية اللازمة للضوء على الكواكب الخارجية المرصودة، مما يشير إلى الحاجة إلى طرق جديدة لاكتشاف ودراسة هذه النباتات المحتملة خارج كوكب الأرض.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الآثار الكاملة لهوائي التمثيل الضوئي والتنوع المحتمل للحياة على الكواكب الأخرى. ومع ذلك، توسع هذه الدراسة احتمالات الحياة خارج الأرض وتسلط الضوء على القدرة على التكيف في عمليات التمثيل الضوئي.

By غابرييل بوتا

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