معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يقوم بتطوير جهاز قابل للزرع لعلاج مرض السكري من النوع الأول

ابتكر مهندسو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا جهازًا مبتكرًا لعلاج مرض السكري من النوع الأول، بهدف استبدال حقن الأنسولين. يحتوي هذا الجهاز القابل للزرع على خلايا منتجة للأنسولين ويولد الأكسجين الخاص به عن طريق تقسيم بخار الماء الموجود في الجسم. وفي الاختبارات التي أجريت على الفئران المصابة بداء السكري، نجح الجهاز في الحفاظ على مستويات الجلوكوز لديهم لأكثر من شهر.

أحد الأساليب الشائعة لعلاج مرض السكري من النوع الأول هو زرع خلايا جزيرة البنكرياس التي يمكنها إنتاج الأنسولين حسب الحاجة، وبالتالي القضاء على الحاجة إلى الحقن المتكررة. ومع ذلك، فإن العائق الرئيسي أمام هذه الطريقة هو نقص إمدادات الأكسجين إلى الخلايا المزروعة، مما يؤدي إلى توقفها في النهاية عن إنتاج الأنسولين.

ولمعالجة هذه المشكلة، صمم مهندسو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا جهازًا قابلاً للزرع لا يحمل فقط مئات الآلاف من خلايا الجزر المنتجة للأنسولين، بل يولد أيضًا الأكسجين الخاص به. يستخدم الجهاز غشاء تبادل البروتون لتقسيم بخار الماء إلى هيدروجين وأكسجين. يتم تخزين الأكسجين في حجرة ويتم توصيله إلى خلايا الجزر من خلال غشاء رقيق منفذ للأكسجين.

عند اختباره على الفئران المصابة بداء السكري، نجح الجهاز في تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم لمدة شهر على الأقل. ويعمل الباحثون الآن على تطوير نسخة أكبر من الجهاز يمكن اختبارها على البشر المصابين بداء السكري من النوع الأول.

يتمتع هذا الجهاز بالقدرة على إحداث ثورة في علاج مرض السكري، مما يسمح للمرضى بالعيش دون الحاجة إلى حقن الأنسولين بشكل متكرر. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد الباحثون أن هذه التكنولوجيا يمكن تكييفها لعلاج الأمراض الأخرى التي تتطلب التوصيل المتكرر للبروتينات العلاجية.

ووفقا للبروفيسور دانييل أندرسون، كبير مؤلفي الدراسة، "نحن متحمسون للتقدم الذي تم إحرازه حتى الآن، ونحن متفائلون حقا بأن هذه التكنولوجيا يمكن أن تساعد المرضى في نهاية المطاف".

المصدر: MIT

التعاريف:

– الأنسولين: هرمون يفرزه البنكرياس وينظم مستويات السكر في الدم. فهو يساعد على نقل الجلوكوز من مجرى الدم إلى الخلايا للحصول على الطاقة أو التخزين. الأفراد المصابون بداء السكري إما لا ينتجون ما يكفي من الأنسولين أو لا يستجيبون له بشكل صحيح، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

– معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، جامعة بحثية خاصة مرموقة في كامبريدج، ماساتشوستس معروفة بإنجازاتها العلمية والتقدم التكنولوجي.

مصادر:

- معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. (اختصار الثاني). تم الاسترجاع من [رابط المصدر]

– الأنسولين. (اختصار الثاني). تم الاسترجاع من [رابط المصدر]