تستخدم الطابعة النافثة للحبر ثلاثية الأبعاد الجديدة رؤية الكمبيوتر للطباعة متعددة الاستخدامات وبدون تلامس

تم تطوير تقدم رائد في تكنولوجيا الطباعة النافثة للحبر ثلاثية الأبعاد من قبل باحثين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وInkbit، وETH زيورخ. تستخدم هذه الطابعة المبتكرة رؤية الكمبيوتر لتمكين الطباعة بدون تلامس، مما يسمح للمهندسين بالعمل مع مجموعة واسعة من المواد أكثر من أي وقت مضى.

تقليديًا، كانت أنظمة الطباعة النافثة للحبر ثلاثية الأبعاد محدودة في قدرتها على تصنيع الهياكل بمكونات هجينة تجمع بين المواد الناعمة والصلبة. غالبًا ما تؤدي عملية التجانس المستخدمة في هذه الأنظمة إلى سحق أو تلطيخ الراتنجات المعالجة ببطء، مما يحد من أنواع المواد التي يمكن استخدامها.

تعمل الطابعة النافثة للحبر المطورة حديثًا على حل هذه المشكلة من خلال دمج تقنية رؤية الكمبيوتر. يقوم النظام تلقائيًا بمسح سطح الطباعة ثلاثية الأبعاد وضبط كمية الراتينج المودعة من كل فوهة في الوقت الفعلي. وهذا يضمن عدم ملء أي مناطق بشكل زائد أو ناقص، مما يؤدي إلى طباعة أكثر دقة وموثوقية.

إحدى المزايا الرئيسية لنظام الطباعة غير التلامسي هذا هو توافقه مع المواد ذات المعالجة الأبطأ. على عكس الأكريلات التقليدية المستخدمة في الطباعة ثلاثية الأبعاد، توفر كيمياء المواد ذات المعالجة الأبطأ خصائص أداء محسنة مثل تحسين المرونة والمتانة وطول العمر.

إن سرعة ودقة هذه الطابعة الجديدة رائعة حقًا. يمكنها إجراء تعديلات مستمرة دون إيقاف أو إبطاء عملية الطباعة، مما يجعلها أسرع بحوالي 660 مرة من أنظمة الطباعة النافثة للحبر المماثلة. تفتح هذه السرعة غير المسبوقة إمكانيات جديدة للإنتاج الفعال على نطاق واسع.

استخدم فريق البحث هذه الطابعة لإنشاء أجهزة روبوتية معقدة، بما في ذلك قابض آلي مطبوع بالكامل ثلاثي الأبعاد على شكل يد بشرية. يتم التحكم في هذا المقبض بواسطة أوتار معززة ومرنة، مما يوضح قدرات الطابعة في تصنيع هياكل معقدة وعملية.

بالإضافة إلى سرعتها وتعدد استخداماتها، توفر الطابعة أيضًا تحكمًا فائقًا في المواد. يمكنها طباعة تفاصيل دقيقة باستخدام الشمع كمادة داعمة لإنشاء تجاويف أو شبكات معقدة من القنوات داخل الجسم. تتم طباعة الشمع أسفل الهيكل ثم يذوب بعد ذلك، مما يترك قنوات مفتوحة.

بشكل عام، تمثل هذه الطابعة النافثة للحبر ثلاثية الأبعاد الجديدة المزودة بتقنية الرؤية الحاسوبية تقدمًا كبيرًا في مجال التصنيع الإضافي. إن قدرتها على الطباعة بدون تلامس وتوافقها مع مجموعة واسعة من المواد تفتح إمكانيات لا حصر لها للمهندسين والمصممين.

أسئلة وأجوبة

س: ما هي الرؤية الحاسوبية؟

تشير رؤية الكمبيوتر إلى مجال الدراسة والتكنولوجيا التي تمكن أجهزة الكمبيوتر من استخراج المعلومات من الصور الرقمية أو مقاطع الفيديو. يتضمن تطوير خوارزميات وتقنيات لمهام مثل التعرف على الصور واكتشاف الأشياء وفهم المشهد.

س: ما هي الأكريليت؟

الأكريليت هو نوع من الراتنج يستخدم عادة في الطباعة ثلاثية الأبعاد. وهي معروفة بخصائص المعالجة السريعة، مما يجعلها مناسبة للنماذج الأولية السريعة والإنتاج على نطاق صغير. ومع ذلك، لديهم قيود من حيث المرونة والمتانة مقارنة بالمواد الأخرى.

س: كيف تعمل الطباعة ثلاثية الأبعاد بدون تلامس؟

تشير الطباعة ثلاثية الأبعاد بدون تلامس إلى عملية طباعة لا تلمس فيها الطابعة الجسم المطبوع فعليًا أثناء التصنيع. وبدلاً من ذلك، فإنه يستخدم تقنية الرؤية الحاسوبية للتحكم بدقة في ترسيب المواد وضمان النتيجة المرجوة. وهذا يتيح استخدام مجموعة واسعة من المواد ويحسن دقة الطباعة.

س: ما أهمية هذه الطابعة الجديدة؟

تمثل هذه الطابعة النافثة للحبر الجديدة تقدمًا كبيرًا في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد. إن إمكاناتها الخالية من التلامس، وتعدد استخداماتها في العمل مع مواد مختلفة، وسرعتها الاستثنائية تجعلها تغير قواعد اللعبة في مجال التصنيع الإضافي. إنه يمهد الطريق لإنتاج هياكل معقدة وعملية ذات خصائص أداء محسنة.