دواء جديد محتمل لمرض الزهايمر يقلل من التهاب الدماغ ويعزز الذاكرة

حقق باحثون من معهد بيكاور للتعلم والذاكرة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تقدما كبيرا في علاج مرض الزهايمر من خلال تطوير دواء يقلل الالتهاب في الدماغ ويحسن الذاكرة. يستهدف الدواء، المسمى A11، عامل النسخ الجيني المسمى PU.1، وهو المسؤول عن الإفراط في التعبير عن الجينات الالتهابية في الخلايا المناعية في الدماغ أثناء مرض الزهايمر. يمنع A11 نشاط PU.1 عن طريق تجنيد البروتينات التي تمنع التعبير عن هذه الجينات الالتهابية.

يعد الالتهاب عنصرًا رئيسيًا في أمراض مرض الزهايمر، وقد ثبت أن العثور على علاجات فعالة أمر صعب. من خلال الاختبارات قبل السريرية على مزارع الخلايا البشرية ونماذج الفئران المصابة بمرض الزهايمر، وجد الباحثون أن A11 يقلل الالتهاب في الخلايا الشبيهة بالخلايا الدبقية الصغيرة البشرية ونماذج الفئران المتعددة المصابة بمرض الزهايمر. كما أنه يحسن بشكل كبير الإدراك لدى الفئران.

قارن الباحثون التعبير الجيني في عينات الدماغ بعد الوفاة من مرضى الزهايمر والضوابط غير المصابة بالزهايمر. واكتشفوا أن نتائج مرض الزهايمر تؤدي إلى تغيرات كبيرة في التعبير الجيني للخلايا الدبقية الصغيرة، وأن زيادة ارتباط PU.1 بالأهداف الجينية الالتهابية يعد جزءًا مهمًا من هذه التغييرات. خفض نشاط PU.1 في نموذج فأر لمرض الزهايمر أدى إلى تقليل الالتهاب والتنكس العصبي.

قام الفريق بفحص أكثر من 58,000 جزيء صغير للعثور على مركبات يمكن أن تقلل الالتهاب والجينات المرتبطة بمرض الزهايمر التي ينظمها PU.1. كان A11 هو الأقوى بين المرشحين الستة النهائيين. في التجارب التي أجريت على الخلايا الشبيهة بالخلايا الدبقية الصغيرة البشرية، قلل A11 من تعبير وإفراز السيتوكينات الالتهابية ومنع الخلايا الدبقية الصغيرة من المبالغة في رد الفعل تجاه الإشارات الالتهابية.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتطوير واختبار A11 كعلاج لمرض الزهايمر. يمكن أن يساهم هذا الدواء الواعد في تطوير علاجات أكثر فعالية لهذا الاضطراب التنكس العصبي المدمر.

مصادر:

– تعريف مرض الزهايمر: مرض الزهايمر هو مرض يهاجم الدماغ، مما يسبب تراجع القدرة العقلية الذي يتفاقم مع مرور الوقت. وهو الشكل الأكثر شيوعًا للخرف ويمثل 60 إلى 80 بالمائة من حالات الخرف. لا يوجد علاج حالي لمرض الزهايمر، ولكن هناك أدوية يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض.

– تعريف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا هو اختصار لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. إنها جامعة بحثية خاصة مرموقة في كامبريدج، ماساتشوستس تأسست عام 1861. وهي مقسمة إلى خمس كليات: الهندسة المعمارية، والهندسة، والعلوم الإنسانية، والفنون والعلوم الاجتماعية، والإدارة، والعلوم. يشمل تأثير معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا العديد من الإنجازات العلمية والتقدم التكنولوجي. وتتمثل مهمتها في البحث عن المعرفة الأساسية حول طبيعة وسلوك الأنظمة الحية وتطبيق تلك المعرفة لتعزيز الصحة وإطالة العمر والحد من المرض والإعاقة.

– تعريف المعاهد الوطنية للصحة: ​​المعاهد الوطنية للصحة (NIH) هي الوكالة الرئيسية لحكومة الولايات المتحدة المسؤولة عن أبحاث الطب الحيوي والصحة العامة. وهي تجري أبحاثها العلمية الخاصة من خلال برنامج البحوث الداخلية (IRP) وتوفر تمويلًا كبيرًا لأبحاث الطب الحيوي لمرافق الأبحاث غير التابعة للمعاهد الوطنية للصحة من خلال برنامج البحوث الخارجية. وتتمثل مهمتها في البحث عن المعرفة الأساسية حول طبيعة وسلوك الأنظمة الحية وتطبيق تلك المعرفة لتعزيز الصحة وإطالة العمر والحد من المرض والإعاقة.