اكتشف فيزيائيون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ثلاث خصائص جديدة في الجرافين المكدس

حقق علماء الفيزياء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا اكتشافًا رائدًا من خلال عزل خمس رقائق فائقة الرقة من الجرافين المكدس والتي تظهر ثلاث خصائص فريدة. أطلق الباحثون على هذه المادة اسم "الجرافين المكدس ذو الطبقات الخماسية"، ولديها القدرة على إحداث ثورة في مجال علم المواد.

يتكون الجرافيت بشكل أساسي من الجرافين، وهو طبقة واحدة من ذرات الكربون مرتبة في أشكال سداسية. لقد ظل العلماء يدرسون الجرافين منذ عزله قبل حوالي 20 عامًا بسبب خصائصه الاستثنائية. وفي الآونة الأخيرة، وجد الباحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومؤسسات أخرى أن التواء صفائح فردية من الجرافين بزاوية طفيفة يمكن أن يؤدي إلى خصائص جديدة، مما يؤدي إلى ظهور مجال "التويسترونات".

في هذا البحث، بحث فيزيائيون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بشكل أعمق واكتشفوا أن تكديس خمس طبقات من الجرافين بترتيب معين يمكّن الإلكترونات من التفاعل مع بعضها البعض، وهي ظاهرة تعرف باسم الارتباط الإلكتروني. هذا التفاعل هو العامل الرئيسي وراء ظهور الخصائص الثلاثة الجديدة التي شوهدت في الجرافين المكدس ذو الطبقات الخماسية.

قام الفريق بتطوير مجهر متطور يسمى الفحص المجهري الضوئي من نوع Scattering-type Scanning Nearfield Optical (s-SNOM) والذي سمح لهم بتحديد وعزل ترتيب التراص المطلوب داخل الجرافين متعدد الطبقات. ومن خلال ربط أقطاب كهربائية بهذه المادة الفريدة، تمكن الباحثون من التحكم وضبط خصائصها من خلال تطبيق جهد كهربائي مختلف. ولاحظوا ظهور السلوك العازل والمغناطيسي والطوبولوجي اعتمادًا على عدد الإلكترونات في النظام.

الخاصية الأكثر إثارة للاهتمام هي السلوك الطوبولوجي، الذي يسمح بحركة الإلكترون دون عوائق على طول حواف المادة بينما يمنعها من خلال المركز. وهذا يخلق وسيلة مثيرة للباحثين لاستكشاف إمكانيات الفيزياء الطوبولوجية والمترابطة بقوة.

إن الآثار المترتبة على هذا البحث تتجاوز العلوم الأساسية. إن القدرة على التحكم في خصائص الجرافين المكدس ومعالجتها تفتح فرصًا جديدة لتصميم مواد متقدمة بوظائف مخصصة. يمكن أن يكون لهذا الاختراق تطبيقات بعيدة المدى في الإلكترونيات، وتخزين الطاقة، والحوسبة الكمومية.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

س: ما هو الجرافين؟

A: الجرافين عبارة عن طبقة واحدة من ذرات الكربون مرتبة في بنية شبكية سداسية ذات خصائص رائعة، بما في ذلك القوة الاستثنائية، والتوصيل الكهربائي، والتوصيل الحراري.

س: ما هي الخصائص الثلاثة المكتشفة في الجرافين المكدس؟

A: اكتشف الباحثون أن الجرافين المكدس يمكن أن يظهر سلوكًا عازلًا ومغناطيسيًا وطوبولوجيًا اعتمادًا على عدد الإلكترونات الموجودة في النظام.

س: ما هو السلوك الطوبولوجي؟

A: يشير السلوك الطوبولوجي إلى حركة الإلكترونات دون عوائق على طول حواف المادة مع منع حركتها عبر المركز. هذه الخاصية لها آثار مثيرة للاهتمام لتطوير الموصلات والعوازل الفعالة.

س: كيف تم عزل مادة الجرافين المكدسة؟

A: استخدم الباحثون مجهرًا جديدًا يُسمى المجهر الضوئي من نوع Scattering-type Scanning Nearfield Optical (s-SNOM) لتحديد وعزل ترتيب التراص المطلوب داخل الجرافين متعدد الطبقات.

س: ما هي التطبيقات المحتملة للجرافين المكدس؟

A: يمكن استخدام الجرافين المكدس ذو الخصائص القابلة للضبط في مجالات مختلفة، بما في ذلك الإلكترونيات، وتخزين الطاقة، والحوسبة الكمومية، حيث تكون المواد المصممة بوظائف محددة مرغوبة للغاية.