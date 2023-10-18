اكتشف باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا خصائص فريدة في الجرافين ذي الطبقات الخمسة

حقق الفيزيائيون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا اكتشافًا مثيرًا فيما يتعلق بخصائص الجرافين. عند تكديسه في نمط معين من خمس طبقات، يُظهر الجرافين حالة من المغناطيسية غير التقليدية وسلوكًا إلكترونيًا جديدًا يسمى "الوادي الحديدي". يمكن أن يؤدي هذا الاكتشاف إلى تطوير أجهزة تخزين بيانات عالية السعة وموفرة للطاقة.

الجرافين هو أحد أشكال الكربون التي تتكون من طبقة واحدة من الذرات مرتبة في شبكة سداسية. وهي معروفة بقوتها الاستثنائية وموصليتها. في هذه الدراسة، وجد الباحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أنه عندما يتم تكديس خمس طبقات من الجرافين في نمط معيني الشكل، فإن المادة تدخل في حالة نادرة تسمى "متعدد الحديد". في هذه الحالة، فإنه يعرض كلا من المغناطيسية غير التقليدية والوادي الحديدي.

تُظهر المادة متعددة الحديد سلوكًا منسقًا في خصائصها الكهربائية أو المغناطيسية أو الهيكلية. ويكتسب هذا الاكتشاف أهمية خاصة لأنه قد يُحدث ثورة في أجهزة تخزين البيانات. ومن خلال استخدام الخصائص المتعددة الحديد، يمكن للمهندسين تصميم أجهزة تخزين بيانات منخفضة الطاقة وعالية السعة يمكنها تخزين ضعف كمية المعلومات مقارنة بالأجهزة التقليدية.

أجرى الباحثون تجارب باستخدام رقائق فردية من الجرافين تم تقشيرها بعناية من كتلة أكبر من الجرافيت. لقد قاموا بتكديس طبقات الجرافين في نمط معيني معين ولاحظوا ظهور سلوك متعدد الحديد. وقد تم نشر النتائج التي توصلوا إليها في ورقة قادمة في مجلة Nature.

تسلط هذه الدراسة الضوء على الخصائص الفريدة للجرافين وإمكانية تطبيقه في تطوير أجهزة تخزين بيانات أكثر كفاءة. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم وتسخير قدرات الجرافين متعدد الحديد بشكل كامل.

مصادر:

– اكتشف فيزيائيون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا حالة متعددة الحديد في الجرافين المكدس، أخبار معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، https://news.mit.edu/2021/physicists-discover-multiferroic-state-stacked-graphene-0823