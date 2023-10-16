مهندسو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يطورون نظامًا جديدًا لإنتاج وقود الهيدروجين الأخضر

اقترح مهندسو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) نظامًا جديدًا لإنتاج وقود الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون والذي يتم تشغيله فقط بواسطة الطاقة الشمسية. في دراسة نشرت في مجلة الطاقة الشمسية، قدم المهندسون تصميمًا مفاهيميًا لنظام الهيدروجين الكيميائي الحراري الشمسي (STCH) الذي يمكنه تقسيم المياه بكفاءة باستخدام حرارة الشمس، وتوليد الهيدروجين بدون انبعاثات غازات الدفيئة.

حاليًا، يتم إنتاج الهيدروجين في الغالب باستخدام عمليات تعتمد على الغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى، مما يجعله مصدرًا للطاقة "الرمادية". في المقابل، تقدم شركة STCH بديلاً خاليًا تمامًا من الانبعاثات، حيث تعتمد على الطاقة الشمسية المتجددة لإنتاج الهيدروجين. ومع ذلك، فإن تصميمات STCH الحالية ذات كفاءة محدودة، حيث يتم استخدام 7 بالمائة فقط من ضوء الشمس لإنتاج الهيدروجين.

ويهدف فريق معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى تحسين كفاءة STCH من خلال تسخير ما يصل إلى 40% من حرارة الشمس، مما يجعلها خيارًا قابلاً للتطوير وبأسعار معقولة لإزالة الكربون من صناعة النقل. والهدف هو تحقيق هدف وزارة الطاقة المتمثل في إنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030 بسعر دولار واحد للكيلوغرام الواحد.

سيتم إقران النظام المقترح بمصدر موجود للحرارة الشمسية، مثل محطة الطاقة الشمسية المركزة (CSP)، التي تستخدم المرايا لتركيز وعكس ضوء الشمس إلى برج استقبال مركزي. سيستخدم نظام STCH بعد ذلك هذه الحرارة لتقسيم الماء وتوليد الهيدروجين.

قلب النظام عبارة عن تفاعل كيميائي حراري مكون من خطوتين يتضمن معدنًا يمتص الأكسجين من البخار، تاركًا وراءه الهيدروجين. يتم بعد ذلك إعادة تسخين المعدن في الفراغ لتجديده وإزالة الأكسجين. سيتكون النظام من مسار دائري به مفاعلات على شكل صندوق تمر عبر محطات ساخنة وباردة. تعرض المحطات الساخنة المعدن لدرجات حرارة عالية لإزالة الأكسجين، بينما تعرضه المحطات الباردة للبخار لإنتاج الهيدروجين.

للتغلب على التحديات المرتبطة باستعادة الحرارة وخلق الفراغ، قام الباحثون بدمج حلول موفرة للطاقة. وتتبادل المفاعلات الموجودة على جانبي المسار الحرارة من خلال الإشعاع الحراري، وتحمل مجموعة ثانية من المفاعلات تدور حول القطار الأول معدنًا مختلفًا يمتص الأكسجين من المفاعلات الداخلية دون الحاجة إلى مضخات فراغ كثيفة الاستهلاك للطاقة.

أظهرت محاكاة التصميم أنه يمكن أن يزيد بشكل كبير من كفاءة إنتاج الهيدروجين الكيميائي الحراري الشمسي من 7 بالمائة إلى 40 بالمائة.

ومن خلال تطوير هذا النظام، يأمل مهندسو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في توليد الهيدروجين الأخضر بتكلفة معقولة وعلى نطاق واسع، مما يمهد الطريق لمستقبل حيث يمكن للهيدروجين أن يحل محل الوقود الأحفوري في وسائل النقل لمسافات طويلة.

مصادر:

– مجلة الطاقة الشمسية

- دوى:10.1016/j.solener.2021.01.062