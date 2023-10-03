القمر: وجهة واعدة لأبحاث علم الفلك الراديوي

لقد كان علماء الفلك منذ فترة طويلة حريصين على دراسة "العصور المظلمة" للكون، وهي الفترة التي بدأت بعد حوالي 380,000 ألف سنة من الانفجار الكبير. خلال هذا الوقت، كان الكون مليئًا بالهيدروجين المحايد، وهو اللبنات الأساسية للنجوم والمجرات الأولى. تشكلت النجوم الأولى في نهاية المطاف إلى مجرات، وأدى إشعاعها إلى تأين الهيدروجين المحايد، مما أدى إلى الفترة المعروفة باسم الفجر الكوني أو عصر إعادة التأين.

لسوء الحظ، كانت دراسة هذه الفترة صعبة بسبب محدودية مصادر الضوء. المصادر الوحيدة المرئية للضوء من هذا الوقت هي بقايا الإشعاع من الانفجار الكبير (خلفية الموجات الميكروية الكونية) والفوتونات المنطلقة على شكل هيدروجين محايد. ومع ذلك، يصعب رصد هذه الإشارات من الأرض بسبب التداخل الجوي والتداخل الراديوي الناجم عن المصادر الأرضية.

للتغلب على هذه العقبات، يتجه الباحثون إلى القمر كموقع محتمل لأبحاث علم الفلك الراديوي. يوفر القمر بيئة "هادئة راديويا" على جانبه البعيد، خالية من التداخل من الأرض. ستسمح هذه البيئة الفريدة للهوائيات الراديوية الحساسة باكتشاف الإشعاع من العصور المظلمة وإجراء ملاحظات في نطاق تردد لم يكن ممكنًا من قبل.

يهدف مشروع مكتشف المسار المعروف باسم تجربة ليلة الكهرومغناطيسية لسطح القمر (LuSEE-Night)، المقرر إطلاقه بحلول عام 2025، إلى اختبار جدوى علم الفلك الراديوي على القمر. LuSEE-Night هو تعاون بين ناسا ووزارة الطاقة، مع شركاء من مختبر لورانس بيركلي الوطني، ومختبر بروكهافن الوطني، وجامعة كاليفورنيا في بيركلي، وجامعة مينيسوتا.

وستشمل التجربة هوائيات يبلغ طولها ستة أمتار وستعتمد على قمر صناعي لنقل البيانات، حيث لا يمكن الاتصال المباشر من الجانب البعيد للقمر. إن الاختلافات الشديدة في درجات الحرارة بين النهار والليل في المنطقة القطبية الجنوبية للقمر، والتي تصل إلى 120 درجة مئوية (250 درجة فهرنهايت) خلال النهار وتصل إلى -173 درجة مئوية (-280 درجة فهرنهايت) في الليل، تشكل تحديات إضافية. للمهمة.

إذا نجحت المراصد الراديوية القمرية، فيمكن أن تُحدث ثورة في فهمنا للكون المبكر وتفتح إمكانيات جديدة للبحث العلمي. ستوفر هذه المراصد فرصة فريدة لدراسة العصور المظلمة وتتبع تطور الهياكل الكونية منذ بداية الزمن.

مصادر:

– سيكون القمر وجهة شعبية لبرامج الفضاء في جميع أنحاء العالم في السنوات المقبلة.

– مهمة Artemis III ستهبط أول رواد الفضاء على سطح القمر بحلول عام 2025.

– سترسل وكالات فضاء متعددة رواد فضاء إلى القمر كجزء من اتفاقيات أرتميس.

– المرافق القمرية ستمكن من البحث العلمي غير الممكن على الأرض أو في مدار الأرض.

- سيكون علم الفلك الراديوي على الجانب البعيد من القمر خالياً من التداخل الأرضي.

– يهدف مشروع LuSEE-Night إلى مراقبة الإشعاع من العصور المظلمة على القمر.

- تشكل بيئة القمر تحديات أمام المراصد الراديوية القمرية.

- يمكن للمراصد الراديوية القمرية الناجحة أن تُحدث ثورة في فهمنا للكون المبكر.