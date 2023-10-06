يستعد علماء الفلك لاستكشاف سايكي، وهو كويكب معدني في النظام الشمسي

يترقب علماء الفلك المهمة القادمة لاستكشاف Psyche، وهو كويكب فريد من نوعه يقع في حزام الكويكبات بين الكواكب الداخلية والخارجية لنظامنا الشمسي بفارغ الصبر. على عكس معظم الكويكبات، يتكون Psyche بالكامل تقريبًا من المعدن، مما أكسبه اسم النواة المعدنية الميتة لكوكب قديم فاشل. ويُعتقد أن هذا الجسم السماوي الاستثنائي يحمل معلومات قيمة حول تكوين الكواكب وتكوينها.

ومن المقرر إطلاق المهمة في السنوات المقبلة، وسيتم تنفيذها بواسطة مركبة فضائية يتم تسليمها بواسطة صاروخ SpaceX. ستشق المركبة الفضائية طريقها عبر مسار حلزوني عبر المريخ وفي النهاية إلى Psyche. وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استكشاف جسم سماوي مصنوع بشكل أساسي من المعدن، مما يوفر للعلماء فرصة نادرة لدراسة قلب الكوكب.

وستجذب المهمة أيضا انتباه أصحاب المصالح التجارية، حيث يشاع أن الكويكب يحتوي على كميات كبيرة من الحديد والبلاتين. ويمكن أن يكون لوفرة هذه المعادن الثمينة آثار كبيرة على التعدين والاستكشاف في الفضاء.

المركبة الفضائية، المعروفة باسم Psyche، هي بحجم شاحنة صغيرة تقريبًا ومجهزة بأدوات متقدمة لدراسة المجال المغناطيسي للكويكب، والتركيب الكيميائي، والجاذبية. بالإضافة إلى ذلك، ستختبر المهمة تقنية اتصالات رائدة تستخدم الاتصالات البصرية، مما قد يؤدي إلى زيادة عرض النطاق الترددي بمقدار 100 مرة.

تمثل هذه الرحلة الاستكشافية إلى Psyche معلمًا رئيسيًا في فهمنا لتكوين الكواكب وإمكانية استخدام الموارد في الفضاء. وينتظر العلماء والباحثون في جميع أنحاء العالم بفارغ الصبر الأفكار والاكتشافات القيمة التي ستوفرها هذه المهمة.

التعاريف:

– حزام الكويكبات: المنطقة الفضائية الواقعة بين مداري المريخ والمشتري والتي تسكنها العديد من الكويكبات.

- سماوي: متعلق بالسماء أو الفضاء الخارجي.

– المعادن الثمينة: ​​المعادن النادرة والثمينة، مثل الذهب، والفضة، والبلاتين.

مصادر:

– [المصدر 1]

– [المصدر 2]