تقوم ISRO بإجراء تصحيح المسار على المركبة الفضائية Aditya-L1

أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) أنها أجرت مناورة لتصحيح المسار (TCM) على المركبة الفضائية Aditya-L1، مما يمثل أول مهمة شمسية للبلاد. تم التأكد من أن المركبة الفضائية بصحة جيدة وهي في طريقها نحو نقطة الشمس-الأرض L1.

تم تنفيذ TCM، الذي استمر حوالي 16 ثانية، في 6 أكتوبر 2023. وكان من الضروري تصحيح مسار المركبة الفضائية بعد تتبع مناورة Trans-Lagrange Point 1 Insertion (TL1I) التي تم إجراؤها في 19 سبتمبر 2023. الغرض من TCM هو التأكد من بقاء المركبة الفضائية على المسار المقصود نحو إدخال مدار الهالة حول L1.

يعد Aditya-L1 أول مرصد فضائي هندي مصمم لدراسة الشمس من مدار هالة حول نقطة لاغرانج L1 بين الشمس والأرض، والتي تقع على مسافة حوالي 1.5 مليون كيلومتر من الأرض. ومن المتوقع أن تسافر المركبة الفضائية حوالي 1.5 مليون كيلومتر من الأرض على مدار 125 يومًا قبل وضعها في مدار هالو حول L1.

ومع تقدم مهمة Aditya-L1، تخطط ISRO لتنشيط مقياس المغناطيسية خلال الأيام القليلة المقبلة. سيساعد هذا الجهاز في التجارب العلمية التي تجريها المركبة الفضائية، بما في ذلك التقاط صور للشمس.

تم الإطلاق الناجح لـ Aditya-L1 في 2 سبتمبر من مركز ساتيش داوان الفضائي في سريهاريكوتا. وتحمل هذه المهمة أهمية كبيرة بالنسبة للهند، لأنها ستساهم في فهمنا للشمس وظواهرها المختلفة.

مصادر:

- منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)