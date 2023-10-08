حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

تقوم ISRO بإجراء تصحيح المسار على المركبة الفضائية Aditya-L1

Byروبرت أندرو

أكتوبر 8، 2023
تقوم ISRO بإجراء تصحيح المسار على المركبة الفضائية Aditya-L1

أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) أنها أجرت مناورة لتصحيح المسار (TCM) على المركبة الفضائية Aditya-L1، مما يمثل أول مهمة شمسية للبلاد. تم التأكد من أن المركبة الفضائية بصحة جيدة وهي في طريقها نحو نقطة الشمس-الأرض L1.

تم تنفيذ TCM، الذي استمر حوالي 16 ثانية، في 6 أكتوبر 2023. وكان من الضروري تصحيح مسار المركبة الفضائية بعد تتبع مناورة Trans-Lagrange Point 1 Insertion (TL1I) التي تم إجراؤها في 19 سبتمبر 2023. الغرض من TCM هو التأكد من بقاء المركبة الفضائية على المسار المقصود نحو إدخال مدار الهالة حول L1.

يعد Aditya-L1 أول مرصد فضائي هندي مصمم لدراسة الشمس من مدار هالة حول نقطة لاغرانج L1 بين الشمس والأرض، والتي تقع على مسافة حوالي 1.5 مليون كيلومتر من الأرض. ومن المتوقع أن تسافر المركبة الفضائية حوالي 1.5 مليون كيلومتر من الأرض على مدار 125 يومًا قبل وضعها في مدار هالو حول L1.

ومع تقدم مهمة Aditya-L1، تخطط ISRO لتنشيط مقياس المغناطيسية خلال الأيام القليلة المقبلة. سيساعد هذا الجهاز في التجارب العلمية التي تجريها المركبة الفضائية، بما في ذلك التقاط صور للشمس.

تم الإطلاق الناجح لـ Aditya-L1 في 2 سبتمبر من مركز ساتيش داوان الفضائي في سريهاريكوتا. وتحمل هذه المهمة أهمية كبيرة بالنسبة للهند، لأنها ستساهم في فهمنا للشمس وظواهرها المختلفة.

مصادر:
- منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)

By روبرت أندرو

منشور له صلة

علوم

الرقصة المعقدة للساعة البيولوجية

أكتوبر 10، 2023 فيكي ستافروبولو
علوم

ينبوع الشباب النجمي ذو تاريخ التكوين المضطرب في مركز مجرتنا

أكتوبر 10، 2023 غابرييل بوتا
علوم

يجد العلماء دليلاً على وجود صبغة الزنجبيل في الضفادع المتحجرة

أكتوبر 10، 2023 مامفو بريشيا

فاتك

علوم

الرقصة المعقدة للساعة البيولوجية

أكتوبر 10، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
علوم

ينبوع الشباب النجمي ذو تاريخ التكوين المضطرب في مركز مجرتنا

أكتوبر 10، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

يجد العلماء دليلاً على وجود صبغة الزنجبيل في الضفادع المتحجرة

أكتوبر 10، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

مهمة ناسا النفسية: استكشاف كويكب غني بالمعادن

أكتوبر 10، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات