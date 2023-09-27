لعبت شركة Weaver Industries، وهي شركة مقرها في دنفر بمقاطعة لانكستر، دورًا حاسمًا في الهبوط الناجح لكبسولة OSIRIS-REx التابعة لناسا والتي تحمل عينة ثمينة من أحد الكويكبات. هبطت الكبسولة بأمان في صحراء يوتا، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى الدرع الحراري الذي أنشأته شركة Weaver Industries. وقام الدرع الحراري بحماية الكبسولة أثناء عودتها إلى الغلاف الجوي للأرض بعد السفر لمليارات الأميال في درجات حرارة شديدة الحرارة. بدون الدرع، كانت الكبسولة ستحترق عند الدخول.

عمل فريق شركة Weaver Industries، بقيادة الرئيس جيم ويفر، بلا كلل لتحويل المواد الخام، بما في ذلك الجرافيت، إلى درع حراري. ينسب جيم ويفر الفضل إلى العمل الجاد والتفاني الذي أبداه أعضاء فريقه في تحقيق النتيجة الناجحة للمهمة. يمثل الانتهاء من الدرع الحراري لكبسولة OSIRIS-REx اختبارًا آخر خارج كوكب الأرض أجرته شركة Weaver Industries. لقد قاموا سابقًا بإنشاء دروع حرارية لمركبات المريخ أيضًا.

تأسست شركة Weaver Industries في الأصل كشركة ذات تصميم خشبي في عام 1954 على يد Harold Weaver، وقد قامت بتوسيع قدراتها على مر السنين. وقد نفذت الشركة مشاريع مختلفة مع وكالة ناسا، حيث عرضت خبرتها وساهمت في المهام المهمة. بالإضافة إلى مشاركتها في صناعة الطيران، تخدم شركة Weaver Industries أيضًا صناعات الإلكترونيات والطاقة الشمسية وغيرها.

لا يمثل الهبوط الناجح للكبسولة إنجازًا هائلاً لناسا فحسب، بل يملأ فريق شركة Weaver Industries أيضًا بفخر كبير. العينة التي تم جمعها من الكويكب لديها القدرة على كشف أسرار حول نظامنا الشمسي. ومن خلال تفانيهم المستمر وخبرتهم، ستلعب شركة Weaver Industries بلا شك دورًا مهمًا في مساعي استكشاف الفضاء المستقبلية.

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– [المصدر 1]

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