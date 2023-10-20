قانون عالمي جديد للطبيعة: ينطبق التطور على جميع الأنظمة المعقدة

قدم فريق من العلماء والفلاسفة مفهومًا رائدًا أطلقوا عليه اسم "قانون الطبيعة المفقود". ويجادلون بأن التطور لا يقتصر على الحياة البيولوجية، بل هو عملية أساسية تنطبق على جميع الأنظمة المعقدة في الكون، من الأجرام السماوية إلى الهياكل الذرية. يقترح الفريق "قانون زيادة المعلومات الوظيفية"، الذي ينص على أن أي نظام، حي أو غير حي، سوف يتطور إذا خضعت تكوينات مختلفة للاختيار على أساس الوظيفة.

يحدد الباحثون ثلاث خصائص مميزة للأنظمة المتطورة: تعدد المكونات، وتنوع الترتيبات، واختيار الوظيفة. ويشيرون إلى أن هذه الخصائص مشتركة بين الأنظمة المتطورة المعقدة في مختلف المجالات.

يكمن مفتاح هذا القانون العالمي للطبيعة في مفهوم "الاختيار للوظيفة". يتوسع الباحثون في نظرية داروين في الانتقاء الطبيعي، ويصنفون الوظيفة إلى ثلاثة أنواع متميزة: الاستقرار، والثبات الديناميكي، والجدة. لم تعد الوظيفة تقتصر على سمات البقاء، ولكنها تشمل السمات التي تساهم في استمرار وجود النظام وتنوعه وتعقيده.

توضح الدراسة هذه النظرية بأمثلة من السياقات البيولوجية وغير البيولوجية. ويسلط الضوء على الرحلة التطورية للحياة على الأرض، من ظهور عملية التمثيل الضوئي إلى تطور السلوكيات المعقدة. ومع ذلك، فإن مفهوم التطور يمتد إلى ما هو أبعد من الحياة العضوية. على سبيل المثال، تُظهر المملكة المعدنية مسارها التطوري الخاص، حيث أدت التكوينات المعدنية البسيطة إلى ظهور تكوينات معقدة بشكل متزايد بمرور الوقت.

علاوة على ذلك، تمثل النجوم نفسها أعجوبة تطورية من خلال تكوين عناصر أثقل، مما يساهم في التنوع الكيميائي للكون وتعقيده.

يؤكد البحث على أن التطور الدارويني هو حالة خاصة ضمن هذه الظاهرة الطبيعية الأوسع. ويشير إلى أن المبادئ التي تحرك تنوع الحياة على الأرض تنطبق أيضًا على الأنظمة غير الحية.

هذه الدراسة، التي نشرت في دورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، هي جهد تعاوني يضم علماء من مختلف التخصصات. من خلال الاعتراف بالميل العالمي للأنظمة المعقدة لتوليد الحداثة والاستقرار والاستمرارية الديناميكية، يعيد هذا البحث تعريف فهمنا للتطور باعتباره سمة متأصلة في عالمنا المتطور باستمرار.

مصادر:

- وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم