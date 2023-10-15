العثور على صفيحة "بونتوس" التكتونية: الجزء المفقود من الأرض القديمة هو بورنيو

توصل علماء من جامعة أوتريخت في هولندا إلى اكتشاف مذهل باستخدام التصوير المقطعي، وهي تقنية لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد لباطن الأرض. لقد عثروا على الصفيحة التكتونية "بونتوس"، التي لم تكن معروفة من قبل ويُعتقد أنها قطعة مفقودة من الأرض القديمة. تم تحديد هذه اللوحة، التي كانت موجودة منذ حوالي 160 مليون سنة، على أنها بورنيو الحالية.

وكان فريق الباحثين، بقيادة الجيولوجية سوزانا فان دي لاجمات، يدرس الموجات الزلزالية الناجمة عن الزلازل لتحديد شظايا الصفائح التكتونية القديمة. لقد اشتبهوا في وجود صفيحة تكتونية كبيرة كانت موجودة ذات يوم، أي ما يقرب من ربع حجم المحيط الهادئ، وبدأوا بحثهم في سلاسل الجبال عبر اليابان، وبورنيو، وغينيا الجديدة، والفلبين، ونيوزيلندا.

قادتهم تحقيقاتهم إلى الجزء الشمالي من بورنيو، حيث اكتشفوا شظايا محيطية من المحتمل أنها تنتمي إلى صفيحة بونتوس التي تم التنظير لها منذ فترة طويلة. وكان هذا الاكتشاف غير متوقع، حيث اعتقدوا في البداية أنهم يعملون مع بقايا لوحة معروفة. ومع ذلك، كشف المزيد من التحليل أن هذه الصخور كانت من صفيحة مميزة لم يتم اكتشافها سابقًا والتي نشأت من موقع شمالي أبعد بكثير مما كان متوقعًا.

ومن خلال دراسة الصخور الموجودة في بورنيو، تمكن العلماء من إعادة بناء صفيحة بونتوس. وتضمنت أبحاثهم إعادة البناء الدقيقة للمناطق الجبلية "حلقة النار" من اليابان إلى نيوزيلندا، حيث تم الكشف عن وجود صفيحة بونتوس. كان لحركات الصفائح التكتونية تأثير كبير على الماضي الجيولوجي للأرض، بما في ذلك التغيرات في درجات الحرارة، والتغيرات في الجغرافيا القديمة، وتوزيع المعادن النادرة.

وتم استخدام نماذج حاسوبية للتحقيق في جيولوجية المنطقة على مدى 160 مليون سنة الماضية، مما أدى إلى اكتشاف خلل بين جنوب الصين وبورنيو. صفيحة بونتوس، التي تطورت قبل 160 مليون سنة على الأقل، تناقص حجمها تدريجيًا حتى أصبحت في نهاية المطاف تحت الصفيحة الأسترالية في الجنوب والصفيحة الصينية في الشمال، واختفت منذ حوالي 20 مليون سنة.

يلقي هذا البحث الرائد الضوء على التاريخ الجيولوجي للأرض ويقدم رؤى قيمة حول تكتونية الصفائح وتأثيراتها على تطور الكوكب مع مرور الوقت.

مصادر:

– جامعة أوترخت (URL)

– أخبار الطبيعة العالمية (URL)