اكتشاف جديد: الكشف عن الأعماق الخفية للمحيط الأطلسي

توصل العلماء إلى اكتشاف رائد كشف أسرار المحيط الأطلسي. لقد عثروا على كتلة مائية ضخمة تمتد من طرف البرازيل إلى خليج غينيا بالقرب من غرب أفريقيا. يُطلق على هذا الجسم الضخم من الماء اسم غامض، وهو المياه الاستوائية الأطلسية، وقد ظل غير مكتشف حتى الآن. يوفر هذا الاكتشاف الرائد منظورًا جديدًا لتكوين المحيط الأطلسي، مما يتحدى الافتراضات السابقة.

وعلى عكس المحيطين الهادئ والهندي، حيث تمتزج المياه على طول خط الاستواء، فإن وجود مثل هذه الظاهرة في المحيط الأطلسي كان حائرا أمام العلماء حتى هذه اللحظة. يدفع هذا الاكتشاف إلى إعادة تقييم القواسم المشتركة بين الدورة الاستوائية وعمليات الخلط في المحيطات الثلاثة. وأعرب فيكتور زورباس، عالم الفيزياء وعالم المحيطات في معهد شيرشوف لعلم المحيطات في موسكو، عن حماسه لهذا الاكتشاف. وأوضح: "لقد أتاحت لنا الكتلة المائية الجديدة التي تم تحديدها إكمال (أو على الأقل وصفها بشكل أكثر دقة) النمط الظاهري للكتل المائية الأساسية في المحيط العالمي".

لفهم أهمية هذا الاكتشاف، لا بد من فهم الطبيعة المعقدة لمياه المحيط. المحيط بعيدًا عن التجانس، فهو عبارة عن نسيج متنوع من الكتل والطبقات المترابطة التي تتأثر دائمًا بالتيارات والدوامات والتغيرات في درجات الحرارة والملوحة. وتمثل الكتل المائية المكونات المميزة لهذا الترتيب المعقد، ولكل منها موقعها الجغرافي الخاص، وتاريخ تكوينها، وخصائصها الفيزيائية مثل الكثافة والنظائر الذائبة.

ولتحديد هذه الكتل المائية، يقوم علماء المحيطات بفحص العلاقة بين درجة الحرارة والملوحة، التي تحدد كثافة مياه البحر. يعود اكتشاف المياه الاستوائية في المحيطين الهادئ والهندي إلى عام 1942 عندما قام الباحثون لأول مرة بإنشاء مخطط لدرجة الحرارة والملوحة. وكانت هذه المياه، التي تتميز بمنحنيات درجة الحرارة والملوحة المحددة، مميزة عن المياه المحيطة بها. ومع ذلك، لم يتم ملاحظة مثل هذا النمط المتميز في المحيط الأطلسي حتى الاكتشاف الأخير.

أصبح اكتشاف المياه الاستوائية في المحيط الأطلسي ممكنًا من خلال التحليل الدقيق للبيانات التي جمعها برنامج Argo. تستخدم هذه المبادرة الدولية عوامات آلية تغمر نفسها بشكل مستقل في المحيطات حول العالم. وبفحص المعلومات التي جمعتها هذه العوامات، حدد العلماء منحنى درجة الحرارة والملوحة الموازي لمياه شمال وجنوب المحيط الأطلسي الوسطى. وكشف هذا المنحنى الذي لم يلاحظه أحد من قبل عن وجود المياه الاستوائية في المحيط الأطلسي.

وتَعِد الكتلة المائية المكتشفة حديثا بفهم أعمق لعمليات الخلط المحيطية، التي تلعب دورا حيويا في نقل الحرارة والأكسجين والمواد المغذية في جميع أنحاء العالم. يعد هذا الكشف بمثابة تذكير بأنه لا يزال هناك الكثير لاستكشافه وفك تشابكه في محيطاتنا الشاسعة والمعقدة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: كيف تم اكتشاف المياه الاستوائية الأطلسية؟

ج: اكتشف العلماء وجود المياه الاستوائية الأطلسية من خلال تحليل البيانات التي جمعها برنامج آرغو، وهو عبارة عن شبكة من العوامات الآلية التي تراقب محيطات الأرض.

س: ما الذي يميز الكتل المائية؟

ج: الكتل المائية هي مسطحات مائية متميزة داخل المحيط تمتلك خصائص فيزيائية فريدة وتاريخ تكوين ومواقع جغرافية.

س: ما الذي يمكن أن يساعد اكتشاف المياه الاستوائية الأطلسية العلماء على فهمه؟

ج: توفر هذه الكتلة المائية المكتشفة حديثًا معلومات ثاقبة عن عمليات الخلط المعقدة للمحيطات، بما في ذلك دورها في نقل الحرارة والمواد المغذية والأكسجين في جميع أنحاء الكوكب.