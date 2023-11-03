ملكة جمال إنجلترا تستكشف جهاز محاكاة ستارلاينر من بوينغ، مما يلهم الجيل القادم من المتحمسين للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

حظيت ملكة جمال إنجلترا، جيسيكا جاجان، مؤخرًا بفرصة رائعة لتولي التحكم في جهاز محاكاة ستارلاينر الحديث من شركة بوينج في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في أورلاندو. تسلط هذه التجربة النادرة للفائزة بمسابقة ملكة الجمال الضوء على التعاون المتزايد بين صناعة الطيران والأفراد الذين يروجون لتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

كان جاجان، وهو خريج جامعة ليفربول بدرجة البكالوريوس في هندسة الطيران، من أشد المدافعين عن كسر الصور النمطية الجنسانية في هذا المجال. قبل زيارتها لجهاز محاكاة Starliner، تمت دعوتها للتحدث في مؤتمر Ascend في لاس فيجاس حول استخدام محطة الفضاء الدولية (ISS) كأداة لإلهام الطلاب لمتابعة وظائف في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

خلال زيارتها لشركة Boeing، ستتعاون Gagan مع فريق التواصل الاجتماعي الخاص بهم لإنشاء محتوى يعرض مشاركة موضوعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في صناعة الطيران. يتضمن جدول أعمالها أيضًا جولة في مرافق Boeing، وحلقة نقاش مع Redwire Space، وربما مشاهدة مهمة إعادة إمداد البضائع SpaceX إلى محطة الفضاء الدولية.

إن شغف جاغان بتعزيز الطبيعة المثيرة لقطاع الطيران وكسر الصور النمطية المرتبطة بالهندسة واضح. رحلتها من كونها واحدة من طالبات هندسة الطيران القلائل في جامعتها إلى أن تصبح ملكة جمال إنجلترا تظهر تفانيها في إلهام الآخرين.

خضعت مركبة الفضاء ستارلاينر التابعة لشركة بوينغ، والتي أتيحت لجاغان الفرصة لمحاكاة القيادة، لرحلتين تجريبيتين غير مأهولتين في عامي 2019 و2022. وكانت هذه الاختبارات حاسمة في عملية اعتماد المهام المأهولة إلى محطة الفضاء الدولية. بمجرد الحصول على الاعتماد، ستنضم Starliner إلى SpaceX كأحد خيارات ناسا لإرسال رواد فضاء إلى الفضاء بموجب برنامج الطاقم التجاري التابع للوكالة.

إن زيارة غاغان إلى جهاز محاكاة ستارلاينر لا تسلط الضوء على إنجازاتها الرائعة فحسب، بل تعمل أيضًا بمثابة تذكير قوي بأن الأفراد من جميع الخلفيات يمكنهم المساهمة في تقدم تكنولوجيا الطيران. ومن خلال التعاون مع قادة الصناعة مثل Boeing، تواصل الشخصيات الملهمة مثل Gagan تمهيد الطريق لمستقبل متنوع وشامل في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

الأسئلةالشائعة

1. من هي ملكة جمال إنجلترا؟

ملكة جمال إنجلترا هي الفائزة بمسابقة ملكة الجمال والتي غالبًا ما تختار العمل مع الجمعيات الخيرية أو الطلاب لتعزيز مبادرات النوايا الحسنة.

2. ما هو جهاز محاكاة ستارلاينر؟

جهاز محاكاة ستارلاينر هو أداة تدريب أنشأتها شركة بوينغ لمحاكاة قيادة مركبتها الفضائية، والتي تم تصميمها لنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

3. ما هي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)؟

STEM تعني العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وهو يمثل التخصصات الأكاديمية التي تركز على هذه المواضيع وهو أمر بالغ الأهمية للمهن في صناعة الطيران.

4. ما هو برنامج الطاقم التجاري؟

برنامج الطاقم التجاري هو مبادرة أطلقتها وكالة ناسا للدخول في شراكة مع شركات خاصة، مثل Boeing وSpaceX، لتطوير مركبة فضائية مأهولة قادرة على نقل رواد الفضاء من وإلى محطة الفضاء الدولية.

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